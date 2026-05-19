高市首相は１９日午前、韓国を訪れるため政府専用機で羽田空港を出発した。

首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、同日午後に李在明（イジェミョン）大統領の出身地・安東（アンドン）で李氏との会談に臨む。中東情勢を踏まえたエネルギー協力や日韓・日米韓の安全保障協力の強化などに向けて意見を交わす見込みだ。

首相は出発に先立ち、首相官邸で記者団に「中東やインド太平洋を含む現下の厳しい国際情勢の下、日韓関係の一層の発展に向けた方向性について議論を深め、成果をもたらすことを楽しみにしている」と意気込みを語った。

首脳会談に合わせ、中東情勢の緊迫化を受けたエネルギー安保協力などに関する文書「共同プレスリリース」を発表する見通しだ。

日韓両国は原油輸入の多くを中東に依存し、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で打撃を受けている。文書では石油製品の相互融通を検討するための官民対話のほか、経済産業省と韓国産業通商省の高官による「産業・通商政策対話」の新設などを盛り込む方針だ。

今回の会談は、１４、１５日に北京で行われた米中首脳会談の直後に行われるだけに、両首脳は米中会談の結果を分析し、米中両国への対応についても意見を交わすとみられる。

両首脳の会談は３回目で、首相が国際会議を除くシャトル外交で訪韓するのは就任後初めてだ。今年１月に李氏が来日した際、首相が地元・奈良に招いた返礼として、李氏が安東に招待した。

韓国側は首相を「国賓に準ずる礼遇で歓迎する」（大統領府）予定だ。夕食会では、大切な客人に提供する安東伝統の鶏肉料理などでもてなす。夕食会後には、伝統家屋が残る世界遺産「河回（ハフェ）マウル」をそろって見学し、伝統歌謡「パンソリ」の観覧などで親交を深める予定だ。

首相は２０日に帰国する。