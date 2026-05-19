“新章”ZEROBASEONE、成熟した姿でカムバック！新AL『Ascend-』で幅広い音楽性を証明

ZEROBASEONE（ZB1）が、5人体制再編後初となるカムバックを果たした。

ZEROBASEONEは、5月18日に公開された「Mnet Plus ZEROBASEONE COMEBACK PREMIERE Part2」に出演し、カムバックの瞬間を鮮やかに伝えた。

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この日、5人5色のアーティストとしての姿を次々と披露したZEROBASEONEは、強烈な登場で客席から熱い歓声を浴びた。続いて彼らは『V for Vision』で上昇していくイメージを具現化し、アルバムに込められたメッセージを直感的に表現。さらに『Customize』では一糸乱れぬ群舞を披露し、完璧なパフォーマンスのハーモニーを奏でた。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

また、ZEROBASEONEは幅広いジャンルの音楽性を武器に、ステージごとに異なる魅力を発揮した。『Changes』ではまるでジャズラウンジにいるかのような心地よい雰囲気を演出したかと思えば、タイトル曲の『TOP 5』では、彼らならではの洗練されたミニマリズムを印象付け、一段と成熟した姿を披露した。

特に、客席の3面をLEDで活用したステージ構造は、パフォーマンスの没入感を最大化した。 高級感のあるセットをはじめ、彼らをさらに引き立てる感覚的な演出がハイクオリティなステージを完成させ、ダイヤモンド型に作られたステージもファンとのつながりを深める特別な要素となった。

この他にもメンバーたちは、新アルバムの紹介とともに多彩なコンテンツで楽しさを届けた。5文字でメンバーの魅力を紹介するコーナーから、ハートポーズを披露する時間まで、ZEROSE（ファンダム名） の好みに狙いを定めた企画を展開し、温かい時間を作り出した。

なお、ZEROBASEONEは、5月18日に韓国でリリースした6thミニアルバム『Ascend-』で本格的なカムバック活動を展開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。