賭博、性売買疑惑が浮上した韓国歌手が「明白な虚偽事実」と否定、MCモン暴露の余波【全文】

歌手・俳優のキム・ミンジョンが疑惑についてコメントした。

5月19日、キム・ミンジョンの法律代理人を務める法務法人オキムスはコメントを発表。

【写真】MCモン、EXOベクヒョンの暴露も

「最近、オンラインコミュニティやSNS、および一部の刺激的な報道媒体を中心に、歌手で俳優のキム・ミンジョン氏に対する根拠のないプライベートの流言飛語や悪意のある疑惑が無分別に拡散されています。これにより、大衆から愛されてきたアーティストの名誉が深刻に失墜しています」「現在、さまざまな騒動の中でキム・ミンジョン氏の名前が取り沙汰され、多くの方々に心配と混乱を招いている点について、アーティスト本人も心を痛めており、現在の状況を非常に残念で複雑な心境で見守っています」と、現状を伝えた。

続けて、「しかし、現在オンライン上で語られているキム・ミンジョン氏に関する内容は、一切が明白な虚偽事実であることを明確に表明します」と言い切った。

また、「キム・ミンジョン氏は自らの潔白を証明するため、いかなる妥協もなく正面突破することを固く決意しました。関連内容については、問題となった当事者が主張した内容を具体的に確認した上で、必要な部分については民事・刑事上の法的責任を問う予定です」と強調している。

そしてキム・ミンジョン本人も、法律代理人を通じて、「長い間、信じて応援してくださった方々を失望させないよう、慎重に行動したい。心配して待ってくださるすべての方々に心から感謝申し上げる」と伝えた。

この説明に先立ち、前日に歌手のMCモンがライブ配信を実施。自身を巡る様々な疑惑について釈明するとともに、賭博に興じる集まりがあり、その中には有名中堅歌手も含まれているとしてキム・ミンジョンの名前を暴露した。加えて、性売買をした女性たちの録音データや情報提供、メッセージまで持っていると主張していた。

（画像＝MCモンSNS）

（写真提供＝OSEN）キム・ミンジョン

キム・ミンジョン側の公式コメント全文は以下の通り。

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歌手で俳優キム・ミンジョンの法律代理人を務めている法務法人オキムスです。

最近、オンラインコミュニティやSNS、および一部の刺激的な報道媒体を中心に、歌手で俳優のキム・ミンジョン氏に対する根拠のないプライベートの流言飛語や悪意のある疑惑が無分別に拡散されています。これにより、大衆から愛されてきたアーティストの名誉が深刻に失墜しており、法律代理人である法務法人オキムスは、以下の通り公式立場を明らかにします。

現在、さまざまな騒動の中でキム・ミンジョン氏の名前が取り沙汰され、多くの方々に心配と混乱を招いている点について、アーティスト本人も心を重く受け止めており、現在の状況を非常に残念で複雑な心境で見守っております。

しかし、現在オンライン上で語られているキム・ミンジョン氏に関する内容は、一切が明白な虚偽事実であることを明確に表明します。今回の事案は、事実関係に対する最小限の確認や反論権の保障もなく、悪意のある名誉毀損報道が無差別的に拡散されている事案です。刺激的で扇情的な虚偽事実の流布により、キム・ミンジョン氏個人と家族、そして長い間彼を信じて応援してくださった方々が受けている精神的な苦痛と社会的評価の毀損は、すでに回復が困難な水準に達しています。

キム・ミンジョン氏は自らの潔白を証明するため、いかなる妥協もなく正面突破することを固く決意いたしました。これに伴い、法律代理人である法務法人オキムスは、関連内容について問題となった当事者が主張した内容を具体的に確認した上で、必要な部分については民事・刑事上の法的責任を問う予定です。あわせて、確認されていない状況を事実であるかのように断定的に描写し、人格権を深刻に侵害した媒体に対しても、損害賠償請求など可能なすべての法的措置を強力に講じていくことを明らかにします。

キム・ミンジョン氏は、長い間変わらぬ信頼を寄せてくださった大衆とファンの皆様を失望させないよう、これまで以上に慎重かつ毅然と行動してまいります。今後、追加の被害が発生しないよう、根拠のない推測記事やデマの流布を自制してくださるよう切にお願い申し上げます。

（記事提供＝OSEN）