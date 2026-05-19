3児の母・中村仁美アナ「白髪染めと同時に髪の毛もカット」爽やか新ヘア披露「大人の魅力」「夏にぴったりのスタイル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/19】フリーアナウンサーの中村仁美が5月18日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「雰囲気変わりますね」白髪染め＆ヘアカットでイメチェン
中村は「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」とつづり、写真を複数枚投稿。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。明るいブラウンカラーはそのまま、肩上のボブの長さまで伸ばしていた襟足をカットし、すっきりとしたショートヘアになっている。
この投稿に「雰囲気変わりますね」「スッキリしましたね」「似合ってます」「大人の魅力」「美しい」「明るいカラー素敵です」「夏にぴったりのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「雰囲気変わりますね」白髪染め＆ヘアカットでイメチェン
◆中村仁美、白髪染め＆ヘアカット
中村は「白髪染めと同時に髪の毛もカットしてもらいました」とつづり、写真を複数枚投稿。イメージチェンジしたヘアスタイルを披露した。明るいブラウンカラーはそのまま、肩上のボブの長さまで伸ばしていた襟足をカットし、すっきりとしたショートヘアになっている。
◆中村仁美の投稿に反響
この投稿に「雰囲気変わりますね」「スッキリしましたね」「似合ってます」「大人の魅力」「美しい」「明るいカラー素敵です」「夏にぴったりのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】