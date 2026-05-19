シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏。その江夏氏が78歳の誕生日を迎える5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓した。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々を赤裸々に明かしている。

【写真を見る】1974年、愛知・中日球場でバットを構える中日の谷沢健一氏

「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第4回は、1969年に早稲田大学からドラフト1位で中日に指名され、ドラゴンズ一筋17年にわたって主軸として活躍した谷沢健一氏（78）が登場。通算273本塁打の長距離砲でありながら、広角に打ち分ける技術を兼ね備え、生涯打率は3割超（.302）。首位打者2回、通算2062安打を誇る強打者である。

江夏氏の代名詞である1971年の「オールスター9連続奪三振」と1984年に江川卓氏がオールスターで記録した「8連続奪三振」、その両試合にスタメン出場した唯一の選手でもある。その谷沢氏には、江夏氏との対戦で特別に忘れられない試合があった。（文／松永多佳倫 文中敬称略）

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1973年8月30日。甲子園で行なわれた阪神対中日戦の20回戦──。

川上巨人V9の最後のシーズンとなるこの年、セ・リーグのペナントレースは巨人、阪神、そして中日による激しい三つ巴となった。7月終了時は中日が首位、3ゲーム差の2位に阪神で、巨人は後塵を拝していたが、8月に巨人が快進撃を見せ、8月30日時点で首位に躍り出る。ON擁する王者・巨人への"挑戦権"を得るためには、中日も阪神も負けられない試合だった。

試合結果を先に記せば「1対0で阪神の勝利」。このゲームはまさに「江夏の独り舞台」だった。谷沢は今でも呆れ顔を浮かべながら回想する。

「だって、単なるノーヒットノーランじゃないんだよ。延長11回を一人で投げきったうえに、自分でホームランを打ってサヨナラにしちゃったんだからさ……」

この日の甲子園の観客は約9000人。連日超満員の令和の甲子園球場からは想像できないが、この時代、巨人戦以外はこれが普通だった。

「外野から見ていても、江夏の球は浮き上がっていた」

阪神の先発はすでにシーズン17勝を挙げていた江夏。中日は松本幸行。序盤から両左腕による緊迫の投手戦が続くなか、4回表に三番・谷沢がデッドボールで出塁。両チーム通じてこの試合初めてのランナーだった。

「そうそう、デッドボールをもらったなぁ。阪神時代の江夏の球は速かったですが、滅多に僕のインサイドには来なかったんです。左バッターの内角は投げにくかったんでしょうね。でも、アウトコースの低めにシュッと伸びてくる球は、全然打てる気がしなかった。

江夏と話したことがあるんだけど、"キャンプではアウトコースしか練習しない"と言っていた。右バッターのアウトロー、そして左バッターでもアウトロー。300球近く投げ込む時でも、そこばかり狙う。制球力は見事だし、速さも抜群。そんな左ピッチャーと対戦したことなんてなかったし、一級品のスピードとコントロールを兼ね揃えていたのは、後にも先にも江夏ただひとり。（1971年の）オールスター9連続奪三振の時、自分はセンターを守っていたけど、外野から見ていても球が浮き上がっていたのが分かったからね」

この日もアウトコースにビタビタに決まるストレートと、キュキュッと鋭く落ちるカーブで江夏は中日打線を手玉に取る。呼応するかのように中日の松本も素晴らしいピッチングを続け、8回終了まで0対0が続く。江夏はノーヒット、松本もわずか2安打に抑えていた。

9回表にマウンドに上がった江夏と阪神守備陣は、ノーヒットノーラン達成のチャンスであることを知っていた。約2カ月前の7月1日、甲子園球場での巨人戦で阪神の上田二郎が9回二死まで無安打に抑えるも長嶋茂雄にヒットを打たれ、ノーヒットノーランの夢を打ち砕かれていた。阪神の選手たちにはその記憶がよぎっていたが、マウンドの江夏は簡単に三者凡退に抑えてみせた。

「おい、谷沢」──年上の選手も呼び捨て

この時点で"9回ノーヒットノーラン達成"なのだが、阪神も無得点。9回裏の味方の攻撃に期待するも得点は入らず、延長戦に突入した。それまで延長に突入してノーヒットノーランを達成した選手は誰もいなかった（ちなみに江夏以降の達成者もゼロ）。江夏自身も「延長になった時点で（ノーノーは）無理やと思ってた。俺はそんなにこだわってなかったし、とにかくケリをつけて早く帰りたかった」と語っている。

10回表には中日の四番・井上弘昭にあわやホームランというレフトへの大飛球を浴びるが、ボールは外野手のグラブに収まった。11回表も苦手としていた木俣達彦をピッチャーゴロに仕留めるなど、三者凡退に抑える。ここまで球数は142球。江夏は前々日の中日戦でリリーフ登板して3イニングを投げており、限界に近かった。

そして迎えた11回裏。先頭打者は江夏。代打は送られず、ゆっくりと自分の間合いでバッターボックスに入る。「自分で決めようなんて思ったわけじゃない。とにかくフルスイングすることだけを心掛けた」と江夏は明かす。

勝負の決着は一瞬で訪れた。松本の初球ストレートをジャストミートした打球は高々とライトに上がり、阪神の応援団がひしめくライトスタンドに飛び込んだ。史上初の延長でのノーヒットノーラン達成を自らのホームランで決めた劇的な結末に、甲子園は「六甲おろし」の大合唱で揺れるほどだった。

谷沢はベンチに引き揚げながら、意気揚々とダイヤモンドを一周する江夏を眺めていた。

「江夏は自分より1つ年下だけど、プロ入りが先だったということで"おい谷沢、谷沢"って呼び捨てだった。そりゃ、腹は立ったよ（苦笑）。後に広島に移籍してからも年上の衣笠祥雄さんには"サチ"、山本浩二さんには"コウジ"だったもん。まぁ、そのぐらいの度胸というか傲慢さがなければ、"延長ノーヒットノーランを自分のホームランで決める"なんて離れ業はできないよ。今になって振り返っても、打者に向かっていく気の強さは見事だった。同じ気の強さでも星野（仙一）さんは演出するタイプだったけれど、江夏は地のままだった。

あのノーヒットノーランの年は、江夏にとって阪神時代の晩年だった（1975年シーズン終了後、トレードで南海に放出）。ちょっと太ってきてたし、ピーク時より球威は落ちていた。それでも首位争いのゲームでノーヒットノーランをやってのけるんだからねぇ……」

名打者は、名投手を知る。江夏の底知れぬ力を思い返し、谷沢は懐かしげな表情で脱帽の溜め息をついた。

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〈プロフィール／松永多佳倫（まつなが・たかりん）〉

1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。