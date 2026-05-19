2026年5月19日の『徹子の部屋』にジャン・レノさんが登場。現在77歳の彼の人生と、日本での舞台を新たな挑戦として選んだ理由を語ります。今回はジャン・レノさんの舞台『らくだ』の取材会レポートを再配信します。*****映画『レオン』などで知られる、フランスの名優ジャン・レノの自叙伝的ひとり舞台『らくだ』の日本公演が、5月10日から東京芸術劇場で開幕しました。自身の半生を音楽と語りで鮮やかに描き出し、彼の俳優人生の原点に触れることができる物語。日本では東京を皮切りに、全国12都市で上演されます。初演のこの日、報道関係者向けに舞台の一部を公開するフォトコールと取材会が行われました。その様子をレポートします。（取材・文・撮影：宇都古舞）

【写真】独創的な映像がスクリーンに投影される

* * * * * * *

ジャン・レノの半生を芸術に

舞台は、ジャン氏がこれまでの人生の歩みをありのままに創作した作品。視界いっぱいに広がる大きなスクリーンに、ジャン氏がこれまで見てきた光景や心情を表した映像を投影する演出が施されています。そこに彼の人生に深い影響を刻んだ出来事や出演作の記憶が語られていくのですが、まるでジャン氏の頭の中へ没入したかのような世界観です。そして、所々に歌唱パートも散りばめられています。ピアノの生演奏とともに情感たっぷりの歌声が響きわたり、見る人を魅了します。



ジャン氏の半生が語りと歌で描かれていく

タイトルの『らくだ』は、「僕の人生はらくだのようだ」とたとえていることから付けられました。モロッコ・カサブランカでスペイン人の両親のもとに生まれ、フランスで育ったジャン氏。フランスやハリウッドなどで活躍し、世界を魅了する名優になり“成功者”とも称される裏側で、人知れず経験してきた苦労なども描かれています。

「この舞台はジャン氏が長年温めてきたもの」

フォトコール後にはジャン氏のほか、演出を手がけたラディラス・ショラー氏、ピアノ演奏で共演するパブロ・ランティ氏の3人が舞台に登場。取材陣の質問に答えました。

公演がスタートした今の心境を聞かれると、「50％は自信、50％は緊張しています。ですが今回、素晴らしいチームに恵まれて創作ができました。ひとりでは決してできなかったと思います」と振り返るジャン氏。

これを受け、ラディラス氏は「この企画は、彼が長年温めてきたものなんです。だから緊張するのに無理はないと思います」とフォロー。続けて「俳優が自分自身のことを書き、自分自身で演じるのは珍しいこと。普通では探られないゾーンをさらけ出して演じているのが素晴らしいと思います」と、ジャン氏の創作意欲に賞賛の言葉を贈りました。

物語についてジャン氏は、「内容はすべて本当のこと。作ったエピソードなどは無く、これまでの私の人生を正直に語っています。ロバート・デニーロやトム・ハンクスとのエピソードも出てくるのですが、すべて本当の話です」と語りました。



左からラディラス氏、ジャン氏、パブロ氏

変わらない日本への想い

全国12都市を巡る日本のツアー公演。「日本の滞在で楽しみにしていることは？」の質問には、「一番はお客様に見てもらい、舞台を気に入ってもらうことです」と即答。「私はこれまで世界のいろんな場所を巡ってきましたが、その土地を楽しむことができない人なんです。仕事と私生活との時間のバランスをとるのが難しい。舞台でもそのことが語られています」と明かしました。

親日家としても知られるジャン氏。舞台の中では、自身と日本との関係も描かれています。「なぜ初演は日本からなのか」の問いに対し「ダメなの？」と笑顔で返す場面も。「これを日本で公演したかった。日本に来る機会を逃したくなかったのです」と、変わらぬ日本愛を見せていました。



なぜ日本で公演するのかの問いに「なぜなの？」と笑顔で返答

「見た後に喜びを持ってもらえるとうれしい」

そんなジャン氏の印象について、演出のラディラス氏は「俳優の前に一人の人間として素晴らしい。だから一緒に仕事もやりやすいと思ったし、喜びを持って仕事ができる。会ってすぐ気が合うなと感じました」と賞賛。ピアノ演奏のパブロ氏も、「ジャンは感受性が豊かで歌も上手い、本当にいい歌手だなと思いました。対等な関係で仕事ができる人だなと思います」と話しました。

加えてラディラス氏は、「この舞台は人生に希望を与えるような作品。ジャンの歩みは紆余曲折で簡単なものではなかったですが、その中でも光が見えた瞬間などが語られている作品になっています」とアピールしました。

最後に日本の観客に向け、ジャン氏は「皆さまに気に入ってもらえることを楽しみにしています。劇場を後にするときに、喜びを持って、楽しんで帰っていただけると良いなと思います」とメッセージを送りました。



取材陣の呼びかけに笑顔で答える3人