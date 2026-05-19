＜働くって大変＞悩むけれど仕事は辞めたくない！パートを続けるための極意は？
お仕事をしているといろいろありますよね。さまざまな“いろいろ”が積み上がると「仕事、辞めようかな」なんて思いはじめることもあるでしょう。とはいえ、辞めてどうするのと自問自答。次の職探しも大変だしなあ……なんてモヤモヤを抱えるのも面倒くさいですよね。ではどうすればいいのか。
『パートを続けるための極意、何がありますか？』
先ほどのモヤモヤを抱えないためには、パートを辞めようと思わないようにすればいい。答え自体はとてもシンプルでわかりやすいですよね。ではそこにたどり着くためには？ ママたちの“パートを続けるための極意”、聞いてみましょう！
『細かいことは気にするな』
『鈍感になれ』
まるで人生論を語るようなアドバイスです。これはパートを続ける極意だけに留めておくにはもったいないアドバイスですよね。職場のおかしげなルールや上がらない時給。上司や同僚からの不条理な仕打ち。「どうして私ばかり」なんて愚痴のひとつやふたつこぼさないとやっていられないこともいろいろあるでしょう。しかしそれらすべてに目くじらを立てていては、心も体もへとへとになってしまいます。だからこそ、“細かいことは気にするな”となるのでしょう。また突きつけられる不条理やモヤッとするできごとも、真正面から受け止めすぎないようにするために“鈍感になれ”と言ってくれているのかもしれません。ただこの2つを肝に銘じておくことって、結構難しいのではないでしょうか。だからこそ“極意”とも言えそうです。
コミュニケーションの極意
『よけいなことは聞かない、話さない』
『あいさつだけはきちんとして、職場の人に深入りしない』
職場の人間関係もできるかぎり良好にしておきたいところ。正直なところ良好である必要すらないかもしれませんね。波風立たず、問題なく仕事に集中できる環境であればいいわけです。しかし人と人が集まるところにはトラブルはつきもの。だからこそ、ママたちは職場の人との距離感を見誤らないようにとアドバイスしてくれているのかもしれません。話しているうちにうっかり話さなくてもいいことまで話してしまい、妬みや嫉妬といった“反感”を買ってしまった。適当に言ったことが大問題になってしまった。雑談のはずが誰かの悪口を延々と聞かされるようになったとか。もうあげ出すとキリがありません。深入りしてしまったせいで、仕事中だけでなく、プライベートの時間まで侵害されるなんてことも出てきそうです。そうなると仕事そのものも嫌になってしまいかねません。そうならないためには、“よけいなことは聞かない、話さない”。そして“職場の人に深入りしない”となるのでしょう。
「これは仕事」と割り切るマインドも大切
『仕事にやりがいを求めないこと』
『すべてはお金のためと思う』
働いているとやりがいを求めてしまうこともあるでしょう。しかしやりがいを求めたせいで傷つくケースも珍しくないのです。やりがいがほしいと頑張ってはみたものの、やる気だけを搾取されてしまった。このようなことが起こったら「もうこの仕事辞めたい」と落ち込んでしまいますよね。頑張ることはとても素晴らしいことですし、やりたいと思う気持ちを止めることはできません。しかし、頑張りすぎて空回り、自爆してしまわないことも、継続するための“極意”ではありますよね。また、ガマンできる範囲の理不尽さに対しては“お金のため”を合言葉に乗り切ることがポイント。多少のことはガマンできるかもしれませんよ。“お金のため”と思っても「ムリ！」と思うときは、さすがにその職場は潮時、限界なのだと思えばいいのではないでしょうか。
極論、置かれた場所を探すという極意
『自分に合うところが見つかるまで、転職を繰り返す』
『経験はムダにならないと思うから、転々としながらでもベストプレイスを見つければいいかも』
パートを続けるための極意。それは、今いる職場がベストな職場であること。極論ではありますが、たしかにそうですよね。自分に合う職場であれば「辞めたい」と思うことも激減するかもしれません。しかしそう簡単に自分にあった職場と出会うのは難しいわけで……。とは言え、1件目で大当たりを引く可能性だってなきにしもあらず。少々ギャンブル要素も出てきそうですが、ひとつの選択肢としてはありかもしれません。ですが、働きはじめてすぐ辞めるを繰り返していると、雇う側も雇われる側もリスクが大きいですから、あまりオススメしにくい話ではありますね。
肩の力を抜いてぼちぼちと
いろいろな極意が寄せられた今回のトークテーマ。ご自身のなかにしっくりくる極意はありましたか？ どれも「その通り」と思わず言いたくなるようなものばかり。しかもパートを続けるためだけでなく、さまざまなシーンで役立ちそうな極意もありましたね。ではここで最後の“極意”を。
『長く働きたいなら適度に手を抜く』
これもパート以外にも使える汎用的な極意です。しかし非常に大切なことにも思えてきませんか？ 頑張ることは大切ですが、適度に手を抜くことも生きていく上で重要なこと。気持ちに余白を作ることで、頑張れないことも頑張れるかもしれません。その結果、いろいろあっても今いる職場で長く務められるのかもしれませんね。他にも“極意”があれば、おしえてくださいね！