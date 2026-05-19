バック部11色／ソール15色で“自分仕様”を追求！テーラーメイド『My Spider ZT』パター、5月19日デビュー
テーラーメイドから、カスタム・ゼロトルクパターのアナウンス。「独自のゼロトルクパター設計でパッティングストロークの安定性と再現性の向上をサポートする『Spider ZT』パターシリーズに新たに、ヘッド仕上げや、ソールプレート、サイトライン、グリップ、文字・ロゴなどの刻印を自分好みにカスタマイズできる『My Spider ZT』パターのサービスを公式オンラインストア、直営店にて5月19日より開始します」と、同社広報。
【画像】バック部の色とサイトラインだけでも「永遠に悩める」カスタマイズ性
「ハイドロブラスト・ガンメタル・ブラックの3種類のフロントフィニッシュ、11色のバックフィニッシュ、15色のソールプレート、11種類のサイトライン、10色のフェースインサートなど自分のストロークや好みに合わせて自由に組み合わせることができ、世界に1本だけのオリジナル『Spider ZT』パターを作ることが可能です」（同） その他にも2色のヘッドカバー（白／黒）、2色のウェイトカラー（黒／シルバー）、シャフトコスメ（6色）やグリップに加えて、ヘッドへの刻印の色や文字もカスタマイズ可能。税込価格は77,000円〜。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】陽光だと、シャフトもヘッドもかなり輝度が高いカラーリング
バック部11色／ソール15色で“自分仕様”を追求！テーラーメイド『My Spider ZT』パター、5月19日デビュー
7年以上前のテーラーメイド製ドライバーで、契約フリーのアーロン・ライが初メジャー制覇【WITB】
国内女子今季メジャー初戦にスパイダーの後継モデルが登場？ 山路晶ら女子プロがテスト「色もかっこいい」
テーラーメイドが16年続けた“1年サイクル”に幕 選手への負担や消費者の買い替え需要を考慮し“2年サイクル”へ
「ハイドロブラスト・ガンメタル・ブラックの3種類のフロントフィニッシュ、11色のバックフィニッシュ、15色のソールプレート、11種類のサイトライン、10色のフェースインサートなど自分のストロークや好みに合わせて自由に組み合わせることができ、世界に1本だけのオリジナル『Spider ZT』パターを作ることが可能です」（同） その他にも2色のヘッドカバー（白／黒）、2色のウェイトカラー（黒／シルバー）、シャフトコスメ（6色）やグリップに加えて、ヘッドへの刻印の色や文字もカスタマイズ可能。税込価格は77,000円〜。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】陽光だと、シャフトもヘッドもかなり輝度が高いカラーリング
バック部11色／ソール15色で“自分仕様”を追求！テーラーメイド『My Spider ZT』パター、5月19日デビュー
7年以上前のテーラーメイド製ドライバーで、契約フリーのアーロン・ライが初メジャー制覇【WITB】
国内女子今季メジャー初戦にスパイダーの後継モデルが登場？ 山路晶ら女子プロがテスト「色もかっこいい」
テーラーメイドが16年続けた“1年サイクル”に幕 選手への負担や消費者の買い替え需要を考慮し“2年サイクル”へ