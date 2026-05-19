歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが5月17日、自身のＳＮＳを更新。長男の勸玄（市川新之助）さんの写真を添え、親から子への“伝承”について綴りました。

【写真を見る】【 市川團十郎 】「助六の化粧の練習してた、嬉しかったです。」長男・勸玄（市川新之助）さんが熱心に化粧をする姿公開 「少しずつ伝えていきます。二人に、」





團十郎さんは、熱心に化粧をする勸玄さんの写真を添えて「助六の化粧の練習してた、嬉しかったです。」と投稿。そして、「いつか、楽しみです。」と胸中をにじませました。



別の投稿では、『伝統と伝承』と題して、團十郎さんと勸玄さんが2人で歩く後姿を公開。そして、「私 出の前 舞台終わったあと、家や散歩。あとは舞台を見せて、伝統文化としての伝承という考えが私自身も強くなってきています。」と綴り、「成田屋の家の藝。歌舞伎十八番。そして 新歌舞伎十八番。 少しづつ 伝えていきます。二人に、」と“親から子への伝承”についての想いを伝えました。









この投稿に「足並みを揃え一緒に歩んでいく後ろ姿とても深く感動します」「團十郎さんの背中を見てお二人ともまっすぐ成長されてますね」「伝承 御二人にされていくというのが素晴らしいと思います」など、多くのコメントが寄せられています。









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