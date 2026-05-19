【ワシントン＝阿部真司、マスカット＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１８日、戦闘終結に向けたイランとの外交交渉を優先する考えを示した。

軍事的圧力を強めながら、核問題などでイランから妥協を引き出す狙いとみられる。

トランプ氏は１８日、自身のＳＮＳで「明日（１９日）予定されていたイランへの攻撃は行わないよう米軍に指示した」と投稿した。カタールとサウジアラビア、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の首脳らからの要請を受け入れたとしている。

トランプ氏は、イランと「真剣な交渉」が行われているとして、「重要なのは、イランが核兵器を保有しないことが合意に含まれることだ」と主張した。

合意に至らなかった場合は、「直ちにイランへの全面的かつ大規模な攻撃に着手する」として、米軍に準備を指示したとも投稿した。その後、記者団には「何かをまとめられる可能性が高い」と述べた。攻撃をいつまで見送るかには言及しなかった。

一方、イランの主要通信社・タスニム通信は１８日、イラン交渉団に近い情報筋の話として、イランが戦闘終結に向けた１４項目からなる新たな提案書を仲介国パキスタンを通じて提出したと伝えた。

報道によれば、新提案は、以前イランが米国に行った１４項目の提案に対して、米国が示した懸念に対する回答となる。情報筋によると、新提案は「戦闘終結に向けた交渉と米国側による信頼構築措置」に焦点を当てた内容だという。

米主要ニュースサイト・アクシオスは１８日、米政府高官らの話として、イランが１７日にパキスタンを通じて米国に提案を示したが、トランプ政権は「不十分だ」と受け止めたと報じた。米側はウラン濃縮活動などの扱いを巡り、「具体的な内容がない」と判断したという。