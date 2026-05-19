セブン‐イレブン・ジャパンは、人気商品をお値段そのままで50%以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾を本日5月19日から6月1日まで開催する。

今回の「感謝盛り」は、1974年5月に国内でセブン‐イレブンの営業を開始したことを記念する「創業感謝祭」の一環として実施されているフェア。5月12日より開催された第1弾に続き、5月19日から新たな6商品がお値段そのまま内容量50%以上増量で登場する。

第2弾には「つゆまで旨い 牛丼」、「チョコクリームのふわもちちぎりパン」、「かじるニューヨークチーズケーキ」といった人気商品がラインナップ。全国のセブン‐イレブンにて順次販売開始される。

□「感謝盛り」のページ

第2弾商品

販売期間：5月19日～6月1日

つゆまで旨い 牛丼 645.84円

濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば 529.20円

ソーセージエッグマフィン 311.04円

チョコクリームのふわもちちぎりパン 170.64円

かじるニューヨークチーズケーキ 291.60円

塩むすび 156.60円

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