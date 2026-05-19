【老けない人がやっている「やり場の無い怒り」に対処する方法】職場やSNSでのモヤモヤがちっぽけに感じる方法を紹介！

シチュエーション別「どんな悩みもちっぽけに感じるすごい方法」

職場のモヤモヤ「休みは家で寝てばかり……自己嫌悪に陥る」

【自己嫌悪になっても余計なストレスを溜めるだけ】

休みは家で寝てばかりというのは、要するに遊んだり、家事をしたりする気力がないということです。同じように仕事をしても、まったく元気な人と、ぐったりしてしまう人がいるように、個人の活力（バイタリティ）というのは、それぞれ差があります。そのため、仕事で疲れ果てて、休日は何もする気が起きない人もいて当然なわけです。

とくに女性は、男性と比べて体力が低いという生物学的な事実がありますから、こうした状態になりがちです。そこで自己嫌悪に陥っても余計なストレスを溜めるだけなので、だったら「これはバイテリティの問題だから仕方ない」と割り切るほうがよほど健全と言えます。

【POINT】

バイテリティの問題で、休日寝てるだけの人も案外多い

SNSのモヤモヤ「コメントで容姿のことをいじられた」

【ＳＮＳにはルッキズムがあふれている】

ＳＮＳに自撮りを投稿したら、ひどいコメントをされた。当然、傷つきますし、ときには自分の存在価値そのものが否定されたような気持ちになることもあるでしょう。ただ、これは物事を過度にとらえたことによる勘違いです。

今回で言えばコメントひとつだけで、ひとりだけでなく大勢の人から、外見だけでなく自分の人格すべてを否定された、と勘違いしてしまったのです。これを「過度の一般化」と呼び、自分のことを否定しがちな人にありがちな思考パターンとして、よく知られています。

そうやって自分の心理を分析できれば、少しは落ち着いて受け流すことができるのではないでしょうか。

【POINT】

「過度の一般化」に陥らないよう、冷静に受け流すことが大事！

人間関係のモヤモヤ「嫌いな人のことで頭がいっぱいになってしまう」

【嫌な気持ちを切り替えるには？】

嫌いな人のことを思い出して常にイライラする……。これは、気持ちの切り替えがうまくできていないことが原因です。こういう人は、「マインドフルネス」のトレーニングをするのがよいと思います。

「マインドフルネス」とは、今この瞬間の自身やまわりの状況に意識を向けるというもの。やり方としては、目を閉じ深呼吸をしつつ、呼吸と体の動きに意識を集中させるのです。深呼吸を続けることで、イライラなどの嫌な感情から平常心へと思考が切り替わるため、心を落ち着かせたいときに有効です。

悔しくて夜も眠れない、なんてときは、この方法を試してみるとよいでしょう。

【POINT】

「マインドフルネス」で気持ちを切り替える習慣をつけよう

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 メンタルの話 』監修：益田裕介