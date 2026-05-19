“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、SNSで電撃引退発表 緊張の舞台裏明かす「2人でせーのポチって押しました」
【モデルプレス＝2026/05/19】“りくりゅう”の愛称で知られるフィギュアスケーターの三浦璃来と木原龍一が、5月17日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。引退発表の舞台裏を明かした。
【写真】五輪金ペア、メダル持ち笑顔の2ショット
2026年2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本ペア史上初となる金メダルを獲得した2人は4月17日、それぞれのSNSを通じて現役引退を発表。同月28日には、揃って現役引退発表会見を行った。
今回、番組では2人にリモートインタビューを実施。引退をSNSで電撃発表したことについて、スタジオのお笑いコンビ・ハライチの澤部佑が「投稿する瞬間、ボタン押したら世界中に（発信される）っていう緊張はされましたか？」と尋ねると、三浦は「ありましたね。これを押したらね、もうみんなが…。2人で『せーの！ポチ』って押しました」と木原と一緒に緊張しながら投稿したと舞台裏を明かした。
さらに、木原は「本当に緊張して2人で押したんですけど、5〜10分以内にテレビで取り上げてくださったので。『今出てるよ！』っていうのを2人で話しながら見てました」と2人で一緒にニュース速報を見ていたことを明かした。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS
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◆“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、引退を発表
2026年2月に開催されたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本ペア史上初となる金メダルを獲得した2人は4月17日、それぞれのSNSを通じて現役引退を発表。同月28日には、揃って現役引退発表会見を行った。
◆“りくりゅう”三浦璃来＆木原龍一、引退発表の舞台裏明かす
今回、番組では2人にリモートインタビューを実施。引退をSNSで電撃発表したことについて、スタジオのお笑いコンビ・ハライチの澤部佑が「投稿する瞬間、ボタン押したら世界中に（発信される）っていう緊張はされましたか？」と尋ねると、三浦は「ありましたね。これを押したらね、もうみんなが…。2人で『せーの！ポチ』って押しました」と木原と一緒に緊張しながら投稿したと舞台裏を明かした。
さらに、木原は「本当に緊張して2人で押したんですけど、5〜10分以内にテレビで取り上げてくださったので。『今出てるよ！』っていうのを2人で話しながら見てました」と2人で一緒にニュース速報を見ていたことを明かした。（modelpress編集部）
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