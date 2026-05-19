お笑いタレントの西川きよしさん（79）の息子で、吉本新喜劇の西川忠志さん（58）が2026年5月17日までに、自身のインスタグラムを更新。ムキムキの腕がのぞくTシャツ姿を披露した。

「1人きりの車内」

西川さんは「1人きりの車内」といい、電車の中、座席に一人座るショットを投稿した。「僕が乗るのは始発駅です」「今日は次の駅まで僕の乗った車両は1人きりの貸切でした」とつづっていた。また、ハッシュタグ「#マッチョになりたい」「#コツコツと」「#筋トレ」とコメントも添えている。

西川さんは25年6月のインスタグラムで「身体を整え始めて一年経ちました」と明かし、筋トレによって鍛え上げられたムキムキの肩や二の腕などを披露していた。今回投稿された写真でも、半袖のTシャツから隠し切れない太い腕があらわになっていた。

この投稿には、「かっこよです！」「マッチョすぎて誰か分かりませんでした」「筋肉が凄い」「腕、凄すぎますて...」「めちゃマッチョですよね」「ハリウッド俳優みたい」といったコメントが寄せられていた。