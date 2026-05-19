「5月病」シーズンの到来だ。安易に、季節の風物詩と思うなかれ。対処を誤れば、長期休職やうつ病の発症を余儀なくされる。心理学者で官公庁カウンセラーの舟木彩乃氏が説く、5月病の症状と対策とは……。

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【写真を見る】「一見喜ばしい出来事もストレスに？」 ライフイベントごとのストレス数値とは

楽しみにしていたゴールデンウイークもあっという間に過ぎ、新年度が始まって1カ月ほどすると、「5月病」の季節がやってきます。5月病は医学的な病名ではありませんが、GW後に、気分の落ち込み、体調不良、眠れない、疲れやすいなどの症状が現れます。

人間は、強いストレスを受けたり、一定期間ストレスにさらされていると、ストレス反応（ストレスによって心理面や身体面、行動面に生じるさまざまな反応のこと）が出ます。ストレス反応は、心理面に現れるものとしてイライラ感や抑うつ感などがあり、身体面では胃痛や腰痛、行動面では勤怠の乱れや飲酒量増加などとして現れます。

心理学者の舟木彩乃氏

5月病という現象を理解する上で、日本の「4月始まり」という制度を無視することはできません。明治19年度以降、会計年度や学齢年度の始まりが4月に固定されたことで、日本人のライフサイクルは4月に一斉にリセットされ、5月にその反動がくるようになりました。

諸外国、特に欧米諸国では、採用や異動は、特定の職務（ジョブ）に欠員（ポスト）が生じたタイミングで随時行われる「ジョブ型」が主流です。近年では、日本でも「ジョブ型」を取り入れる動きがあるものの、依然として職務ではなく組織への帰属（メンバーになること）を前提としている「メンバーシップ型」の雇用慣行が根強いといえます。

それゆえ、4月には新卒の一括採用や定期人事異動という形で数百万人が同一のタイミングで動き、職場環境を激変させます。この「集団的一斉移動」は、社会全体に「新しい環境に適応しなければならない」という強烈な同調圧力を生み出すことにもなります。

一見喜ばしい出来事もストレスに

私たちは、日々生起するさまざまな出来事に適応するために、相当な量のエネルギーを使っています。ネガティブな出来事ばかりではなく、ポジティブな出来事も心身には少なからず影響を及ぼします。これらの出来事が与えるストレスを数値化したものの一つに、社会的再適応評価尺度（SRRS）、通称「ライフイベント・ストレス表」（アメリカの精神科医トーマス・ホームズらが作成）があります。

ライフイベント・ストレス表は、人生の出来事（ライフイベント）のうちストレッサー（ストレスの要因）となる43項目をリスト化して、数値で表したものです。高い点数の出来事ほど心にかかる負担が大きく、最上位（100点）は「配偶者の死」となっています。「妊娠」は40点、「転職」は36点などとなっていて、ストレス診断では、この表を使って1年間に経験したライフイベントの点数を合算します。合計点が高いほど、ストレスの大きな1年だったということになります。

表を見ると、一見喜ばしい出来事であってもストレスになり得ることが分かります。結婚や出産（第14位）、就職（第16位）などのイベントは、慶事である一方で、環境が大きく変化してしまうからです。ポジティブな変化でも、それに適応しようとすることで、人は相当量のエネルギーを消費し、心身の疲弊となるのです。

4月に発生する出来事

また、この表では、4月に発生する出来事の多くがランクインしています。「仕事上の責任の変化」（29点）は、昇進、後輩ができる、担当プロジェクトが変わることが含まれ、「仕事の再調整」（39点）は、部署異動が含まれます。つまり、4月の1カ月間だけで点数が一気に加算され、「4月に前借りしたエネルギーの支払期限」が、GW明けに一気にやってくる現象が5月病だともいえるのです。

新入社員や異動者が5月に直面するのが「リアリティー・ショック」です。4月は「新しい自分」への期待（理想）が先行しますが、実務が本格化する5月には、自分の無力さや組織の不条理（現実）を突き付けられます。

筆者は、これまで約1万人のカウンセリングをしてきましたが、新卒社員の場合、以下の三つのギャップが心理的摩耗を加速させます。

（1）評価のギャップ：「褒められて伸びた学生時代」と「結果でしか評価されないビジネス現場」

（2）人間関係のギャップ：「気が合う友人やコミュニティーを選べた学生時代」と「合わない上司や同僚とも協働しなければならない現在」

（3）時間的ギャップ：「自分のペースで動けた生活」と「納期や他者の都合に支配される生活」

5月病は、単なる「やる気の欠如」ではなく、内的な自己イメージとその人の置かれた社会的役割（ロール）との「摩擦」によって生じるケースが多々あります。新卒社員の場合、学生時代の「万能感」が崩壊し、組織という巨大な機構の中での「代替可能な歯車」としての自分を突き付けられる時期ともいえます。

「べき思考」を持つ人は……

次に一つのカウンセリング事例を紹介します。

【事例：Aさん（男性24歳・大手IT企業勤務）】

Aさんは、有名大学の修士課程から大手IT企業へ入社し、4月の新入社員研修では一番優秀な成績を収め、意気揚々と花形部署へ配属されました。しかし5月に実務が始まると「電話応対一つ満足にできない」「会議で一言も発言できない」自分に絶望します。

GW以降、彼の欠勤が目立つようになり、人事部からの要請で、5月末Aさんのカウンセリングをしました。相談内容は、「大学時代の友人など自分以外は生き生きと活躍しているように見える。自分だけ置いていかれたような気分です」というものでした。

Aさんの背景には、「べき」思考（例、自分は常に優秀であるべきだ）が強く根付いていて、小さなミスを「人生全体の失敗」と過大視する傾向がありました。べき思考を持つ人は、理想の自分や周囲と比較しては、「やっぱり自分はダメだ」と自身を追い詰めていく傾向があります。また、ものごとを過大視するため、客観的事実とかけ離れたネガティブな捉え方をすることも大きな特徴です。

Aさんは会議で発言ができないことについて、「期待外れの新人だと思われているに違いない」と捉え、出社しようとすると涙が出るという話をしていました。しかし、周囲は「新人だから会議に慣れていないのだろう」と思っていたことが分かっています。カウンセリングでは、自身の思考のクセに気付き、「自身の捉え方とは別の捉え方ができる可能性はないか？」を考えること、新人としての足りなさを肯定し、理想の自分と現実の自分の間に「橋を架ける」作業が必要でした。

次に、Aさんの事例を通して、5月病という言葉の裏に隠されていることもある深刻な疾病を見逃さないためのポイントについて説明します。

適応障害とうつ病の違い

近年、うつ病に続いて「適応障害」という疾病名がメディアなどでも取り上げられる機会が多くなりました。適応障害は、「抑うつ状態」（気分が落ち込んでエネルギーが乏しくなっている状態）を特徴としていることから、「うつ病」との区別が難しいといえます。そのため、適応障害の可能性が高いのにうつ病と診断され、休職と復職を繰り返すことになったりもします。

ここで、適応障害とうつ病の違いを整理します。適応障害は、職場環境の変化や人間関係のトラブルなど、本人が思い当たるストレス要因から3カ月以内に情緒面（抑うつ状態など）や行動面（遅刻が多くなるなど）の症状が出現します。適応障害では原因がはっきりしているのに対し、うつ病は原因が一つではなく複合的で、強い抑うつ状態が長く続きます。適応障害は原因が取り除かれると良くなることが多いですが、取り除かれないままだと、うつ病に移行したり、休職を繰り返したりすることになります。うつ病による休職は、復職時は同じ部署に戻すことが原則（環境の変化がストレスになるため）ですが、適応障害は職場環境を変えることも再発防止のための重要な選択肢となります。それゆえ人事部は、本人の話を丁寧にヒアリングしながら産業医などのアドバイスを聞き、慎重に復職先を検討することが重要となります。

Aさんの「出社しようとすると涙が出る」症状は、適応障害の疑いが強いといえ、受診をした上での「環境調整」が重要になります。休養、業務量の削減、あるいは配置転換などが、薬物療法以上に効果を発揮することが多々あります。

カウンセリングの現場から見える5月病の本質は、「自己の維持」と「役割への適応」の間のデッドヒートです。適応障害の段階で適切に介入し、個人の心理的安全性を確保できるかどうかが、その後の長期休職やうつ病への移行を防ぐ分岐点となるでしょう。

5月病を含め、さまざまなメンタルヘルスの不調と睡眠時間との関連性は無視できません。睡眠時間が極端に短いと、肥満や高血圧、うつ病などの発症リスクが高くなります。また、終業から翌日の始業までのインターバル時間が短くなるにつれて、ストレス反応が高くなります。

勤務間インターバル

現在、働き方改革の一環として勤務間インターバル制度の導入が事業主の「努力義務」となっています。

「勤務間インターバル」は、1日の勤務が終了してから翌日の出社までの間、一定以上の時間（インターバル）を設けることで、生活時間や睡眠時間を確保する制度です。月単位で時間外労働の上限規制を設けるだけでは、十分な心身の疲労回復はできません。残業した場合は翌日の始業を遅らせたり、あるいは一定時刻以降の残業を禁止したりすることが必要です。

インターバルの時間としては、終業から翌日の始業までに、11時間以上の確保が望ましいとされています。これより短いと、「睡眠時間を削る」か「人間らしい生活（食事・入浴）を捨てる」かの2択を労働者に迫ることになります。

しかし、努力義務にとどまっているためか、令和7年の厚生労働省の調査では、勤務間インターバルを実施している企業は6.9％しかありません。このあたりが、5月病を「季節の風物詩」として放置させている元凶の一つともいえそうです。残業の多い企業は、5月だけでも11時間の勤務間インターバルを徹底すると違ってくるでしょう。5月病対策の本質は、カウンセリングによる「心のケア」だけでは不十分です。

組織側が実施できること

最後に、組織側がすぐに実施できることをいくつかご紹介します。

・5月の1on1面談では、仕事の進捗を聞く前に「昨日は何時間寝られた？」や「食事の時間は十分取れた？」という、疲労の回復度を具体的に聞く。

・異動者や新卒者に対しては、5月の1カ月間は「サブ業務」のみに集中させ、責任の重い「メイン担当」からは外すことで、心理的負荷を意図的に下げる。

続いて、5月を乗り切るための個人ができるメンタルヘルス対策についてです。

・平日の睡眠不足を土日で解消しようとしない。週末に10時間以上寝ると、月曜日の朝に「社会的時差ボケ」が発生し、5月病を悪化させる。

・5月に自分が周囲より遅れていると感じても、それは環境に誠実に反応している証拠と捉え、「適応の遅れ」を肯定する。

・5月の1カ月間、あえて社内イベントや意識の高い勉強会から距離を置き、自分の脳のリソースを守るための「戦略的撤退」をする。

・SNSでの他人の充実ぶりに過剰反応せず、デジタルデトックスを意識的に取り入れる。

・あえて何もしない日（No Input Day）を設定し、情報のインプットを停止して、既存業務の整理のみに充てる時間を確保する。

企業にとっては、従業員の睡眠を守ることは、人材流出を防ぐための「最強のリスクマネジメント」であり、生産性を最大化するための「賢明な投資」です。5月病対策としての勤務間インターバルは、単なるメンタルヘルス対策を超え、「選ばれる企業」になるためのブランディングだといえます。

舟木彩乃（ふなきあやの）

心理学者、官公庁カウンセラー。筑波大学大学院博士課程修了（ヒューマン・ケア科学）。Yahoo!ニュース エキスパートのオーサ−として「職場の心理学」をテーマにした記事・コメントを発信中。最新刊『あなたの職場を憂鬱にする人たち』（集英社インターナショナル）。

「週刊新潮」2026年5月7・14日号 掲載