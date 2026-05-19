俳優の三浦翔平（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。「ホノルルトライアスロン 2026」に初挑戦し、完走したことを報告した。

「ホノトラ、オリンピックディスタンス無事完走できました！」と報告。「初めてのトライアスロンで、正直練習不足もあり、かなり不安でした…けど、始まってみれば、ハワイの景色と空気は本当に最高でした！！」と喜び。

「トライアスロンは想像以上に過酷で、何度も心が折れそうになる瞬間はありましたが、支えて下さった皆様や、チームメンバーの励ましにより、なんとか完走できました！！」とつづった。

「ゴールした時の達成感は、本当に特別で何ともいえない高揚感に包まれました！年齢を重ねても、こうして新しい挑戦をする気持ちは持ち続けていきたいです！」とした。

「初めてのホノルルトライアスロン、一生忘れない経験になりました！！」と記し、「#ホノルルトライアスロン」と添えた。

この報告に、フォロワーからも「さすがです」「すごい！！」「素敵です」「イケメンすぎ」「かっこよすぎます 1番輝いてます」「すごくないですか」「素晴らしすぎます!」「すごい尊敬」「凄い挑戦」「すごい！天才です！」などのコメントが集まっている。