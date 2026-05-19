6月11日開幕のサッカーW杯北中米大会に出場する日本代表の前田遼一コーチ（44）が19日、千葉市内で取材に応じた。23年1月の就任からセットプレーを担当。FK、CKの得点率アップに向けて、既に今年4月に就任した中村俊輔コーチ（47）と意見交換していることを明かした。

「俊輔さんとは話をさせてもらい、今までの自分にはない視点の話も聞かせてもらっている」

現役時代の中村コーチは言わずと知れたFK名手。日本代表としてもセットプレーから数々のゴールを生み出してきた。直接FKはもちろん、CKでは中沢、闘莉王とのホットラインからゴールを量産。中沢はDF登録最多の国際Aマッチ17得点、闘莉王も8得点をマークしている。

日本代表はアジア最終予選は30得点中7得点をセットプレーから挙げたが、W杯出場決定後の試合ではリスタートからの得点が激減。前田コーチは中村コーチからセットプレー練習の際に守備を入れない形でトレーニングする方法論もあるとの助言を受けたという。「敵を入れないことで、自分たちの狙いや精度をより高めることはできると思う。敵を入れると、実戦っぽくなる分、狙いとは少し違う形にもなることがあるので」と今後は敵を入れない練習にも取り組む方針を示した。

中村コーチからはCKの時に狙うポイントなどについてもアドバイスを受けており、参考になる部分は多い。中村コーチは25日の国内合宿から選手の指導をスタートするが、既に“俊輔効果”は表れているようだ。