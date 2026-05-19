「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、初回に先制ソロを被弾した。それでも粘り強く立て直し、５回１失点と試合を作った。

先頭のタティスを遊直に打ち取った山本。だが続くアンドゥハーに追い込んでからの浮いた１４８キロのスプリットを捉えられ左翼席に運ばれてしまった。痛恨の２試合連続被弾。敵地は大歓声に包まれた。

その後、シーツは三振に仕留めたがマチャドにはストレートの四球を与えた山本。右打者のアウトコースに引っかかるシーンが目立った中、ボガーツは高めのフォーシームで押し込んでの右飛。最少失点で立ち上がった。

二回はカーブを織り交ぜながらコントロールを修正。２死からローレアーノに投じたスプリットはしっかりと低めに修正されており、三者凡退に抑えた。三回は簡単に２死を奪った後、ボガーツに左前打を許したが落ちついてシーツを遊ゴロに打ち取った。

四回はしっかりと安定感を取り戻し２三振を奪って三者凡退。五回も下位打線からあっさりと２死を奪い、デュランには四球を与えてしまったが、タティスを外角シンカーで見逃し三振に仕留めた。相手先発のキングもドジャース打線を５回１安打に抑えており、緊迫した投手戦となった。

前回登板のジャイアンツ戦ではメジャーワーストの３被弾を浴び、七回途中５失点で降板。「数字よりは感覚はいいかなと思いますし。きょうのピッチングも負けたのであんまり言えないですけど、紙一重かなと思います。体調良くこれているので、とにかくチームが勝てるように何とか最善を尽くして練習します」と語っていた。