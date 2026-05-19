【「月刊サンデーGX」6月号】 5月19日 発売 価格：1,200円

小学館は、マンガ雑誌「月刊サンデージェネックス（以下、サンデーGX）」6月号を5月19日に発売する。価格は1,200円。

「サンデーGX」6月号には、特別付録「『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』デュアルアクリルスタンド」が付いてくる。4号連続の特別付録で、それぞれ人気キャラクターをモチーフにしたアクリルスタンド。1つで各キャラクターの違った姿を楽しめる仕様となっており、第1弾となる今回は「猫猫（マオマオ）」が登場。今後のラインナップも公開されている。なお、同時発売となる電子版に付録はつかない。

4号連続の特別付録「『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』デュアルアクリルスタンド」

4号連続「『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』デュアルアクリルスタンド」付録内容

2026年6月号（5月19日 発売）

・猫猫（マオマオ）

2026年7月号（6月19日 発売予定）

・子翠（シスイ）＆楼蘭（ロウラン）

2026年8月号（7月16日 発売予定）

・壬氏（ジンシ）

2026年9月号（8月19日 発売予定）

・壬氏（ジンシ）＆猫猫（マオマオ）

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