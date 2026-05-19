TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の特別企画「鮨アカデミーに体験入学！はじめての握りに挑戦！」が、監修を担う株式会社銀座おのでらが運営する「GINZA ONODERA 鮨アカデミー」（東京・二子玉川）にて開催された。

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本作は、永作博美演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも第二の人生を歩み始める、完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという“鮨アカデミー”だ。堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎らが出演する。

今回のイベントには、ドラマをきっかけに鮨アカデミーに興味を持った一般客が招待された。そこに、第6話で体験授業に参加した待山渚を演じる中沢、みなとが働くスーパー「ふくとく」の同僚・崎田愛華を演じる杏花、沼田大を演じる平井の3人がサプライズ登場し、参加者から歓声が上がった。講師には、実際に撮影現場で出演者たちを指導しているGINZA ONODERA 鮨アカデミー・川澄健と、「銀座おのでら」統括総料理長・坂上暁史親方を迎えた。

体験授業ではまず、第1話のキーワードとなった鮨を握る基本動作「七手」に挑戦。続いて酢飯を使ったシャリ玉作りでは、撮影で経験のある中沢が桶から適量の12gを一発で手に取ることに成功し、杏花と平井から「きれい！」と絶賛の声が上がった。一方の平井は手に酢飯がついてしまうことに苦戦しつつも、シャリ玉を完成させた。

この日のネタは、ドラマの各話に登場するネタを盛り込んだ本イベント限定の「ドラマオリジナル10貫と鉄火巻き」。第1話のコハダ、第2話のアジ、第5話の鉄火巻きなど、劇中のエピソードを想起させるラインアップとなった。鉄火巻きに挑戦した杏花は裏返した際にマグロが飛び出し、平井がすかさず「出てる！」とツッコミ。平井自身もシャリが飛び出し、「出てるじゃないか！」と自分にツッコむ場面もあった。握りに挑戦する中では、テキパキと完成させていく中沢に川澄が「手つきがいいですね」と称賛を送った。

実食タイムでは、3人がイカの握りを味わって口々に「おいしい！」と満足げな表情を浮かべた。平井は自分で握った鮨に愛着が湧いた様子で「かわいく見えるな」と目を細めた。

ドラマの後半戦に向けて中沢は「永作さんたちが体験していることを実際に体験できて、すごく楽しかったです。鮨アカデミーに通いたい気持ちも芽生えました。渚は大人への第一歩を歩んでいるので、新社会人の方にもぜひ注目していただきたいです。いろいろな世代の方に刺さる部分があると思うので、ぜひドラマを見て、幸せな気持ちになっていただけたら」とメッセージを送った。

杏花は「お鮨は昔から大好きなんですけど、やっぱり奥が深いなと思いました。一応形にはなりましたけど、改めて職人さんが作ったお鮨はすごいなと。ドラマを通して、こうして実際にお鮨を作る経験ができて、すごく貴重な時間になりました。今後も新しいネタが出てくるので、楽しみに待っていただけたら」と語った。

平井は「鮨アカデミーを体験できたことが、本当にうれしくて。今日はありがとうございました。ドラマはここからどんどん展開していきます。みなとさんと大江戸さんの関係性もありますし、それこそ渚がどうなるのかも見どころの一つ。我々のスーパーのシーンもぜひ楽しみにしていただきたい」とメッセージを送った。

イベントの模様はTBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」にて配信されている。（文＝リアルサウンド編集部）