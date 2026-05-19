7月24日より公開される橋口亮輔監督作『ハッシュ！』『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版の予告編とメインビジュアルが公開された。

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他者と関わることに戸惑いながらも、それでも誰かと生きようとする人々の姿を描いてきた橋口の代表作2作品が、4Kリマスター版としてスクリーンに蘇る。ゲイカップルと1人の女性が模索する“新しい家族のかたち”をユーモラスに描いた『ハッシュ！』、1組の夫婦の10年を通して人と人の間に生まれる希望を見つめた『ぐるりのこと。』。いずれも“誰かと生きること”の難しさと愛おしさをすくい上げた作品だ。『ぐるりのこと。』は2008年の公開から18年ぶり、『ハッシュ！』は2001年の製作から25年（公開は2002年）となる四半世紀ぶりの劇場公開となる。

公開されたメインビジュアルは、対照的な2作品の魅力を切り取った仕上がりに。『ハッシュ！』は、鮮やかな黄色の背景にキャストと監督名、題字が斜めに配置されたビジュアル。「ご飯食べたり、笑いあったり。誰かと一緒っていいね。」というコピーが添えられ、3人がTシャツをめくり互いにお腹を見せ合う印象的な構図となっている。

一方、『ぐるりのこと。』のメインビジュアルは、「どんなときも、そばにいる。」というコピーとともに、日本画が描かれた天井を見上げる翔子とカナオの姿を捉えたもの。寺の柱の赤が印象的な画面の中、2人が床に座り込む穏やかな時間が切り取られている。

予告編は、『ぐるりのこと。』で主演を務めたリリー・フランキーによる手書きの言葉「この映画は、人の人生を優しく動かす力がある。」が原稿用紙に綴られるカットから始まる。橋口監督のフィルモグラフィが紹介されたのち、『ハッシュ！』の物語へと続く。

「あたし、子どもが欲しいの」「はい？」。朝子（片岡礼子）と勝裕（田辺誠一）の会話から始まり、人と関わることを諦めかけていた朝子が、勝裕と直也（高橋和也）との出会いによって揺れ動いていく様子が描かれる。一方で「あなたは母親にはなれません」と言い放たれる厳しい現実や、衝突する感情も垣間見え、ユーモアと切実さが同居する『ハッシュ！』ならではの空気が立ち上がる。

続いて映し出されるのは、『ぐるりのこと。』。法廷画家として働くカナオ（リリー・フランキー）と、「大丈夫、わたしがしっかりしてれば」と前向きに語る翔子（木村多江）の穏やかな日常から始まり、やがて訪れる喪失と回復が描かれていく。Akeboshiによる主題歌が流れる中、子どもを亡くし心を病んでいく翔子と、寄り添い続けるカナオの姿が描かれ、90年代の社会を震撼させた事件を背景にした裁判のシーンも挿入されている。

なお、5月22日よりムビチケ前売り券（オンライン）の発売も決定している。（文＝リアルサウンド編集部）