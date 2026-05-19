9人組アイドルグループ・いぎなり東北産が、結成10周年を記念した1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）が5月22日に発売される。

【写真】いぎなり東北産の写真集未公開カット

いぎなり東北産は、スターダストプロモーションに所属する9人組アイドルグループ。結成から10周年を迎えた2025年には日本武道館での単独公演を成功させ、avex traxよりメジャーデビューを果たすなど、エネルギッシュなパフォーマンスと親しみやすいキャラクターで人気を集めている。

1st写真集『MADE IN TOHOKU』は沖縄で撮影。プールで無邪気にはしゃぐ姿や、大人っぽいモードなショットなど、普段見られない魅力を捉えた一冊となっている。撮影は関純一が担当した。

また、『機動警察パトレイバー』の新作読切（著：ゆうきまさみ）が掲載されることでも話題になった「ビッグコミックスピリッツ」25号（5月18日発売号）には、いぎなり東北産が表紙および巻頭グラビアに登場。写真集未公開カットを含む厳選ショットがいち早く公開された。

あわせて、発売記念イベントの開催も決定。5月29日にはオンラインサイン会、6月13日には渋谷で特典会が実施される。続報はグループ公式SNSで随時発表予定。

（文=リアルサウンド ブック編集部）