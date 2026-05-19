近藤夏子が、デビュー15周年企画ミニアルバムの第2弾となる『KCP-second-』を5月18日に配信リリースした。

（関連：ミニマムジークが作り出す、驚きと喜びに満ちた“秘密基地” アルステイク、KALMAを迎えた『hiAツアー』初日レポ）

作品タイトルである“KCP”は、デビュー15周年を記念した“近藤夏子シティポッププロジェクト”の頭文字を取ったもの。1970～1980年代のシティポップの名曲にインスピレーションを受け、近藤が解釈を重ねて制作した楽曲を2025年から毎月1曲ずつYouTubeで公開してきた。

本作は、2025年7月から12月にかけて発表された楽曲を収録。夏の情景を鮮やかに描いた「Blue scene」、歌謡曲調メロディの新境地ソング「私の恋は沈むチェリー」、大人の女性を描いた「ミセスマドンナ」、メロウサウンドと切ない歌詞の「Country」、冬の訪れを感じさせる恋愛ソング「相槌」、聴くだけでポジティブになれる近藤らしさ全開の「オープンハート」など、個性豊かな全6曲が収められる。

＜近藤夏子 コメント＞

近藤夏子シティーポッププロジェクト、後半を彩る6曲。季節を感じられる曲もあれば、どこか時代を超えて蘇ったような感覚で聴いていただける楽曲もあって、シティーポップの世界観を存分に詰め込んだ作品になったと思います。制作中も楽しみながら向き合うことができ、歌い方を含めKCPだからこそ表現できた作品に仕上がりました。たくさんの方に聴いてもらえますように。

（文＝リアルサウンド編集部）