開催：2026.5.19

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 1 - 3 [Rソックス]

MLBの試合が19日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとRソックスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。

6回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 KC 0-2 BOS

7回表、1番 ジャレン・デュラン 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでRソックス得点 KC 0-3 BOS

7回裏、6番 ジャック・カグリオン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 1-3 BOS

試合は1対3でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はロイヤルズのセス・ルーゴで、ここまで1勝4敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗11Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.259となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-19 10:42:10 更新