34歳ネイマール復帰の一方…プレミア４位15Gの24歳はなぜ落選？ セレソン名将の苦しい胸中「おそらくリスト入りに値した」

34歳ネイマール復帰の一方…プレミア４位15Gの24歳はなぜ落選？ セレソン名将の苦しい胸中「おそらくリスト入りに値した」