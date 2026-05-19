34歳ネイマール復帰の一方…プレミア４位15Gの24歳はなぜ落選？ セレソン名将の苦しい胸中「おそらくリスト入りに値した」
カルロ・アンチェロッティ監督が現地５月18日、北中米ワールドカップに臨むブラジル代表メンバー26人を発表した。34歳のスーパースター、ネイマールが2023年10月以来の復帰を果たした一方、チェルシーでゴールを量産しているジョアン・ペドロは落選した。
現在24歳のJ・ペドロは、昨夏にブライトンからチェルシーに移籍。すると、その直後にクラブW杯優勝に大きく貢献し、今季のプレミアリーグでも全体４位の15ゴールを挙げている。アピールは十分のようにも映るが、実際十分ではなかった。
ブラジルメディア『ESPN Brasil』によれば、アンチェロッティ監督はメンバー発表会見で、選外とした有力候補に関して、次のように語った。
「もちろん、ジョアン・ペドロについては残念に思っている。彼がヨーロッパで過ごしたシーズンを考えれば、おそらくリスト入りに値しただろう。しかし残念ながら、可能な限りの熟慮と敬意を持って、別の選手を選出した。ジョアン・ペドロをはじめ、他の選手たちには申し訳なく思っている」
また、J・ペドロ本人はインスタグラムのストーリーでメッセージを発信。こう思いを綴った。
「僕は常に全力を尽くそうと努めてきた。残念ながら、ワールドカップで母国を代表する夢は叶わなかったが、僕はいつもそうしているように、冷静さを保ち、集中し続けている。喜びと悔しさはフットボールにつきものだ。これからは、現地にいるみんなの健闘を祈る。僕もいちファンとして、６度目の優勝を勝ち取れるよう彼らを応援していく」
選ばれた選手がいれば、選ばれなかった選手もいる。様々な思いを背負い、名将アンチェロッティが率いるセレソンは、24年ぶり６度目のW杯制覇を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】凄まじい反響！アンチェロッティ監督が「ネイマール」と口にした瞬間…ブラジルが大熱狂
現在24歳のJ・ペドロは、昨夏にブライトンからチェルシーに移籍。すると、その直後にクラブW杯優勝に大きく貢献し、今季のプレミアリーグでも全体４位の15ゴールを挙げている。アピールは十分のようにも映るが、実際十分ではなかった。
「もちろん、ジョアン・ペドロについては残念に思っている。彼がヨーロッパで過ごしたシーズンを考えれば、おそらくリスト入りに値しただろう。しかし残念ながら、可能な限りの熟慮と敬意を持って、別の選手を選出した。ジョアン・ペドロをはじめ、他の選手たちには申し訳なく思っている」
また、J・ペドロ本人はインスタグラムのストーリーでメッセージを発信。こう思いを綴った。
「僕は常に全力を尽くそうと努めてきた。残念ながら、ワールドカップで母国を代表する夢は叶わなかったが、僕はいつもそうしているように、冷静さを保ち、集中し続けている。喜びと悔しさはフットボールにつきものだ。これからは、現地にいるみんなの健闘を祈る。僕もいちファンとして、６度目の優勝を勝ち取れるよう彼らを応援していく」
選ばれた選手がいれば、選ばれなかった選手もいる。様々な思いを背負い、名将アンチェロッティが率いるセレソンは、24年ぶり６度目のW杯制覇を目指す。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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