ENHYPEN・JUNGWON×山下智久が『CDTV ライブ！ライブ！』で共演！コラボ楽曲を初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENのリーダー・JUNGWONが、自身がフィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」（山下智久）を、5月18日放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』で山下智久と共演し初披露した。

■映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」をパフォーマンス！

JUNGWONにとって、単独では初の日本の音楽番組出演となった今回のステージ。かねてより注目を集めていた山下智久との共演がついに実現した。洗練されたカジュアルな装いで夕日色の照明に包まれたステージに立ったJUNGWONと山下は、時折視線を交わし、互いの呼吸を感じ合いながら美しいメロディを響かせた。山下が放つ繊細で確固たる存在感のあるボーカルと、JUNGWONが持つ透明感がありつつも芯のある歌声が極上のハーモニーを奏で、視聴者の心へ優しく、そして温かく寄り添った。

「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は映画で主演を務める山下智久が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲。過酷な状況下でもお互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。楽曲がリリースされると、「2人の歌声が心地良い」「優しく包み込んでくれる感じがして感動した」などの反響を集め、グローバルファンからもコメントが殺到。日本のみならず世界中の様々な地域の音源チャートで上位を席巻し、話題を集めている。

映画『正直不動産』は、現代を生きる人々へ働く活力をもたらし、社会現象となった痛快ビジネスコメディドラマの劇場版だ。原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載の人気漫画で、5月15日に公開を迎え、邦画実写1位の大ヒットスタートを果たしている。本楽曲は劇中、山下智久演じる主人公・永瀬と、市原隼人演じる桐山の友情が描かれる重要なシーンで流れ、観客の感動を誘っている。

JUNGWONが所属するENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’』を5月1日～3日に開催されたソウル公演を皮切りに開幕。全世界21都市33公演にわたって大規模に展開し、日本では12月より初の4大ドームツアーを開催する。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」

https://nex-tone.link/A00217778

■映画情報

『正直不動産』

5月15日（金）より全国公開中

出演：山下智久、福原遥、市原隼人、泉里香、草刈正雄 ほか

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館「ビッグコミック」連載中）

監督：川村泰祐

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

■【動画】『正直不動産』本予告映像

■【画像】関連画像

■関連リンク

作品公式サイト

https://shojiki-movie.jp/