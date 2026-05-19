佐久間大介の“シースルーバング”が印象的なニューヘアに反響殺到！「前髪ありかわいすぎ」「めちゃくちゃ似合ってる」カラフルカーディガンが映える『ラヴィット！』オフショット公開

【写真】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット／「髪切った？」と話題になった投稿／過去のヘアアレンジ

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズとXを更新。『ラヴィット！』（TBS系）への出演を告知し、オフショットを公開した。

■佐久間大介、ニューヘア×カラフルカーディガンで登場

ストーリーズでは、「#ラヴィット！ はじまるよ～(^^)」とつづり、番組セットで撮影したオフショットを公開。

鮮やかなピンクカラーはそのままに、透け感のある前髪に、襟足ほどの長さまで伸びた髪をふんわり下ろしたニューヘアを披露した佐久間。

白Tシャツにデニムを合わせたカジュアルな装いに、ブルーやレッド、イエローなどを効かせ、胸元には虎のモチーフも入ったカラフルなカーディガンを羽織り、明るいセットに映えるポップなスタイリングを披露している。

上からのアングルで撮影された写真で、“ラヴィットポーズ”をしながらカメラを見上げる表情が印象的。大きな目が際立つショットとなっている。

佐久間大介のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/daisuke.sakuma_sn_official/

■アインシュタイン・稲田直樹との自撮りショットも

Xでは、アインシュタイン・稲田直樹との自撮りショットも公開。“ラヴィットポーズ”を決める佐久間の隣で、稲田が楽しそうな笑顔を見せており、番組のにぎやかな雰囲気が伝わる1枚となっている。

ファンからは「前髪ありかわいすぎ」「ふわっとヘアもいいなぁ」「ビジュが良すぎて泣ける」「今日も美しい」「シースルーバング！」「顎のラインが好き」「新しい髪型もめちゃくちゃ似合ってる」などの声が寄せられている。

■「髪切った？」と話題になった投稿

■長い髪をまとめたヘアスタイルも好評だった佐久間大介

Snow Man

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