日向坂46、五期生楽曲「円周率」MV公開！センターは佐藤優羽

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日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」より、五期生楽曲「円周率」のMVが公開された。

■アンドロイド役の佐藤優羽が、青春の機微に触れて感情を知っていく

「円周率」のMVはフォーメーションが明かされていないなかでの公開となり、映像の中で五期生・佐藤優羽が初めてセンターを務めることが判明。

MVは、効率化だけを求めた学校が舞台となっており、無機質なアンドロイドの生徒を演じる佐藤が、他のメンバーとの交流を通して青春の機微に触れ、徐々に感情を知っていくというストーリー。抑制されていた佐藤の感情が溢れ、涙を流し、逃げ出した先で感情を爆発させて踊るラストシーンを通して、切り捨てることのできないかけがえのない時間の尊さを感じることができる。MV監督は、吉田ユーキが務めた。

また、7月15日・16日に、ぴあアリーナMMにて『日向坂46 五期生 LIVE』が開催されることも発表。日向坂46五期生だけで単独ライブを行うのは、2025年5月に開催された『おもてなし会』、同年11月に開催された『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』以来3度目となる。

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

https://hinatazaka46.lnk.to/Kindoflove

2026.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Empty」

https://hinatazaka46.lnk.to/Empty



2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

https://hinatazaka46.lnk.to/20260520_Kindoflove_PKG



■ライブ情報

『日向坂46 五期生LIVE』

07/15（水） 神奈川・ぴあアリーナMM

07/16（木） 神奈川・ぴあアリーナMM

■関連リンク

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com