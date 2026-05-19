国際卓球連盟（ITTF）は18日、2026年第21週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計14人がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が3位で自己最高順位をキープ。早田ひな（日本生命）も前週から変わらず10位につけ、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）もそれぞれ12位、13位で順位を維持した。

なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（いずれも中国）は変動なし。陳幸同（中国）が4位で続いている。

橋本帆乃香（デンソー）は14位で変わらず、長粼美柚（木下グループ）も16位をキープ。佐藤瞳（日本ペイントグループ）は25位、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）は26位で続いている。

また、横井咲桜（ミキハウス）は31位、平野美宇（木下グループ）は33位、赤江夏星（日本生命）は42位で変動なし。芝田沙季（日本ペイントグループ）は1つ順位を下げて57位となった。

兼吉優花（中央大）は2つ順位を下げて78位、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は1つ順位を下げて79位となっている。

今週は日本女子から計14選手がシングルスのトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年5月18日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

3位 （-）：張本美和

10位（-）：早田ひな

12位（-）：大藤沙月

13位 （-）：伊藤美誠

14位（-）：橋本帆乃香

16位（-）：長粼美柚

25位（-）：佐藤瞳

26位（-）：木原美悠

31位（-）：横井咲桜

33位（-）：平野美宇

42位（-）：赤江夏星

57位（↓ 56位）：芝田沙季

78位（↓ 76位）：兼吉優花

79位（↓ 78位）：竹谷美涼