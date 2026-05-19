俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月17日、第19話が放送され、主人公・羽柴小一郎が父になる姿が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第19話は「過去からの刺客」。慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、羽柴小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。小一郎は妻がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…という展開。

慶と、美濃・斎藤家の重臣だった亡き前夫・堀池頼広の間に一人息子・与一郎（高木波瑠）がいることが判明。小一郎は義父母・堀池頼昌（奥田瑛二）絹（麻生祐未）を説得し、与一郎を養子に迎えた。慶とも“真の夫婦”になった。

与一郎は福島正則（松崎優輝）加藤清正（伊藤絃）に誘われ、釣りへ。「行ってまいります、母上…父上」――。

SNS上には「大河ドラマの“川遊び”には善児というトラウマが」「与一郎を釣りに誘いに来たのが善児じゃなくてよかった」などの声も上がった。

善児とは、2022年の大河「鎌倉殿の13人」に登場した暗殺者。視聴者を恐怖に陥れ続けたドラマオリジナルのキャラクターで、俳優・梶原善の当たり役となった。

善児は初回（1月9日）から「一緒に川遊びをいたしましょう」と源頼朝（大泉洋）と八重（新垣結衣）の息子・千鶴丸を連れ出し、無慈悲に幼い命を奪う。苛烈なパワーゲームが展開される同作幕開けの象徴的なシーンとなった。

ただ、それも杞憂。「加藤清正と福島正則にもホッコリ」「清正と正則が釣りに誘いに来る。字面を見ると凄い」などの投稿も。正則＆清正にも温かく迎えられ、与一郎の新たな生活が始まった。

次回は24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。