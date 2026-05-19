12人に告白されたことがある、初参加のモテ女子・ねね。気になっていた人気No.1男子・そらを誘いナイトプールデートへ。黒の肩出し水着姿で登場したねねに、そらもドキドキが加速し、2人は急接近。ねねをめぐる恋の矢印が大きく動き始めた。

【映像】12人に告白された高2モテ女子のプールデート

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。18日はラヨーン編第2話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルール は2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

ねね（日向袮音、高2／滋賀県）

ゆきな（山本雪菜、高3／大阪府）

じゅな（朝倉樹菜、高2／茨城県）

いろは（椎名彩晴、高2／埼玉県）

【継続】

ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

そら（宮粼宇宙、高1／福岡県）

れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）

すばる（黒崎昴、高3／神奈川県）

こうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）

「肩出し〜！」ねね、気になる男子を誘いナイトプールデートへ

1日目、女子メンバーで行われた花くじで赤い花を引き当て、ナイトプールデートの権利を獲得したねねとゆうか。ゆうかがりおを誘い、初参加のモテ女子・ねねは、気になっていた人気No.1男子・そらを指名した。同じくそらを気になっているゆきな、じゅなは焦りが隠せない。

ナイトプールでは、りおとそらが待機。肩出し水着姿のねねとゆうかが現れると、スタジオ陣は「肩出し〜！」「かわいいねえ」と目が釘付け。そのまま4人は浮き輪やボールを持ってプールへ向かい、無邪気にはしゃぐなか、水鉄砲を持ったねねが男子を狙う姿に、井上は「狙っとるやん！恋のハートを撃ち抜きますってか!?」と大はしゃぎで、かすから「うるさいおじさんいる！冷やかしおじさん」と冷静なツッコミが飛ぶ瞬間も。

その後、プールに入りながらねねとそらは2ショットへ。

ねねは「お昼に誘ってくれたから、そのとき話してめっちゃ楽しかったから誘いました」と、特別デートにそらを誘った理由を明かし、そらは喜びながらも、「気になる人が3人になって…」と心境を打ち明け始めた。

そらは、「写真撮るところ（1日目の午後）まではゆきなちゃんがいちばん上だと思ってた」としたうえで、「（今回）プール誘ってくれたじゃん。はしゃいでるところとかめっちゃかわいくて」「（ゆきなと）一緒くらいでめっちゃ迷ってて、ヤバい」と、ねねへの気持ちが一気に大きくなったことを打ち明けた。

するとねねも、「ねねも気になる人が2人おるから、いっぱい喋りたい」とし、「（翌朝の特別デート権がある）青い花、（男子は）誰が取ったのかな？」と首を傾げながらそらの顔を覗き込むと、スタジオからは「かわいい〜！」と歓声が上がる場面も。

ナイトプールでねねとの距離を縮めたそらについて、井上が「上からのねねと下からのねね、“上ねね＆下ねね”両方来てんねやろ？そんなんたまらんて」と、美女を前にしたそらの心境を推察すると、大友も「“右ねね”も“左ねね”も来てますよ」と乗っかり、かすの「360度可愛いんだから」という一言には、スタジオ一同も大きくうなずいていた。