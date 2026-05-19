実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #10』が5月15日に配信された。番組では「SNSとストレス」について議論がなされた。

【映像】カマたく、名言の瞬間

アルファス株式会社 代表取締役 木下克朗氏は「今の若い人たちはイライラしやすく、悩みも多い。その原因の一つにSNSがあるのでは？」と疑問を呈し、『いいね』をたくさんもらうために「作り上げた自分になりたいという欲求」があるとした。

その上で木下氏は解決策として、多すぎる欲求をどんどん切り捨てて思考をシンプルにするために「敏感をやめて鈍感になることで悩みが消えるのでは」と提言した。

これに対し、YouTube登録者数50万人を超えるカリスマゲイ3人組「3人勘女」のメンバーで、音大出身のピアニストでもあるゆーじは、ピアノのストレスに対する効能について「頭を使ってはいるが、普段と“回線”が違う。ピアノの音とかは気にするが、『う〜』と悩むことはない」と説明した。

同じく「3人勘女」のカマたくは「人類の歴史は20万年くらいだが、SNSが普及したのはこの20年ほどだ。だからこの20年で、SNSの進化に人類の脳みそが対応できるわけがない。ストレスを感じるのは当たり前だと伝えたい」と述べた。

