西日本で初めて誕生したプロアイスホッケークラブ、スターズ神戸。日韓のクラブチームで構成されたプロリーグ「アジアリーグアイスホッケー」初参戦となった2025-2026シーズンの成績は、1勝39敗、6チーム中6位に終わった。大きな壁にぶち当たった1年目のシーズンを、クラブの代表が振り返った。

全日程を終えてから約1か月後の取材で、「ものすごく早かった」と率直な感想を述べるのは、スターズ神戸の代表取締役・黒澤玲央氏だ。

2025年11月1日 スターズ神戸・ホーム初戦 （尼崎スポーツの森）

スターズ神戸は、甲南大学OB を中心とした社会人クラブを母体に、プロクラブとして誕生した。2025年3月に初試合、そしてアジアリーグへの新規参入が決まったのは5月16日のことだった。



「そこからバタバタでした。その１か月半後には（アジアリーグに向けて）チームが始動するのに準備が追いつかない。6月に練習拠点となるシスメックス神戸アイスキャンパス（神戸市中央区）がオープンしましたが、その前からのスタート。気がつけば開幕を迎えていました」。

栃木日光アイスバックス戦 紺色のユニフォームがスターズ神戸（2025年11月29日 尼崎スポーツの森）

アジアリーグは9月に開幕。日本と韓国の計６チームが、ホームアンドアウェイで、全40試合を戦った。スターズ神戸は、神戸市立ポートアイランドスポーツセンターと尼崎スポーツの森アイススケートリンクをホームリンクに初めてのリーグに臨んだ。最終成績は、1勝39敗（レギュラータイム負け＝35、PSS負け＝1、延長戦負け＝3）、勝点7、得点70、失点191。最下位だった。



率直に聞いた。１勝できてよかったのか、それとももっと勝てたのか……。黒澤氏は「１勝できてよかった」と述べつつ、「ただ、振り返ると１点差のゲームが12試合あった。全試合のほぼ3分の1であり、それを全部勝てていたら、順位は違っていたかもしれない」と話す。

試合は、土曜日・日曜日の連戦となることが多く、2試合目が接戦になることが多かった。例えばホーム開幕カードの相手はレッドイーグルス北海道。今シーズン優勝したチーム相手でも、11月2日（日）の2戦目では1-2と善戦している。



「スターズ神戸は若いメンバーが中心。大学を卒業して1年目の選手や、アジアリーグは初めてというメンバーが半分以上だったので、最初はたぶんフィジカルやスピードに戸惑って、失敗の連続だったと思う。それが、慣れてくると、それなりに対等にやれるところがあった。だから、経験の積み重ねなんです。（連戦の）1試合目よりも2試合目。そしてシーズンの最初と最後は、違うチームになっていたと思います」と分析する。

ゴールを決めた後（2026年2月21日）

それは選手の立場から見ても同じように映っているようだ。インタビューに同席したGK小野寺真己選手は、「若いチームというのは一つの言い訳だと思うが、1点差のゲームで勝ちきれないのは、経験の差や、気持ちの面が足りなかったのかなと。シーズンを振り返るとそのように思います」と話す。

GK小野寺真己選手

唯一の勝利は、1月10日（土）、ホーム尼崎での横浜グリッツ戦。2026年最初の試合であり、この日は黒澤氏の誕生日でもあった。



「だからみんな頑張ってくれたのかな（笑）。それは冗談ですが。それまでも、あと一歩という試合が続いていた。この日もリードしていたが（1点差に詰め寄られて）終盤は『追いつかれちゃいけない』と、ヒヤヒヤの中で逃げ切ったという試合だった。それまでは逆転されることが多かったので、スタンドから見ていて、『やっと勝てた』と。防具をつけていてもなかなか出番のない選手、試合に出ていない選手、そしてファンも含めて、みんなが一体となってとても喜んで、うれしかった」と振り返る。試合には出ていなかった小野寺選手も「選手だけでなく、ファンも一つになって勝ち得た勝利。特別な瞬間でした」と振り返った。

初勝利で選手たちから水の祝福を受ける黒澤氏（中央） （2026年1月10日）

初勝利で選手たちから水の祝福を受ける黒澤氏（中央） （2026年1月10日）

1勝に終わったシーズンだが、プロスポーツにとっては一つの側面でしかないという。チームの代表という立場からは次のように見ている。

スターズ神戸 GK小野寺真己選手（左）と 代表取締役・黒澤玲央氏

「まず、試合をするまでにいろいろな準備が必要。選手がコンディション整え、相手としっかり対等に戦えるのかということは、興行にも影響してくる。僕たちは１勝しかできませんでしたが、それ以上にいろんなことがあった。選手・監督・コーチは、あと何勝できたのではというところを考えると思うが、運営会社の社長という立場からは、勝利数を増やすだけでなく、いかに多くのお客さんに来てもらえるか、来られたお客さんの満足度を上げるか、やるべきことはたくさんある」。



後編では、将来を見据えたチーム作りや、ファン、地域との関わりなどについて聞く。