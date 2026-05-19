ネイマールが4大会連続の選出

ブラジルサッカー連盟は現地5月18日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むブラジル代表の招集メンバー26人を正式発表した。

カルロ・アンチェロッティ監督が率いる今回のメンバーで最大の注目となったのは、34歳のFWネイマールの選出。2003年10月に左膝前十字靭帯を断裂し、復帰後も故障を繰り返して2年7か月もの間、セレソンから遠ざかっていたが、4大会連続のW杯に臨むこととなった。

FW陣はヴィニシウス・ジュニオール、エンドリッキなど、強烈な個性を持つ豪華なアタッカー陣が名を連ねたものの、チェルシーの24歳FWジョアン・ペドロは選外に。これにはSNS上ではさまざまな声が上がっている。

「ジョアン・ペドロ落選でネイマール入るとかジョークだろ」「アンチェロッティありがとう！ ただ、ジョアンペドロ選外は悲しすぎる」「ネイマールが選ばれてプレミアで得点ランキング3位のジョアン・ペドロが選外なのヤバいでしょ」「ネイマール入ってジョアン・ペドロ外れるのマジかぁ。素直に喜べない」

中盤にはカゼミロやブルーノ・ギマランイス、最終ラインにはマルキーニョスやガブリエウ・マガリャンイスらが選出。GKにはアリソンやエデルソンといった実力者が選ばれており、各ポジションにトップクラスの選手を揃えた陣容となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）