アンガールズ田中卓志（50）が自身のインスタグラムで第1子となる男児が誕生したことを明かしたのは14日のこと。奥さんは30代。すでに5月上旬に誕生していたというが、ますます“50代パパブーム”が盛り上がっているようだ。

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芸能界では、今月8日に極楽とんぼの山本圭壱（58）が元AKB48の西野未姫（27）との間に第2子が誕生。同郷の有吉弘行（51）も2月に第2子が誕生。昨年12月にはスピードワゴンの井戸田潤（53）が妻でモデルの蜂谷晏海（34）との間に第2子誕生、前妻の安達祐実との間に生まれた長女を含め3児の父である。昨年8月にケンコバ（53）も第1子が誕生している。

近年、特に経済的に安定してから結婚を望む男性が増え、結婚相談所には40、50代で“超年下婚”を望む人が増えているという。

「男性が結婚を意識するのは、子供が欲しくなった時と自分の体調が不安な時です。最近の芸能界の『40、50代パパブーム』で結婚に目覚めた男性は多いですね。しかも、南海キャンディーズの山ちゃんのような“美女と野獣”婚もあり、結婚に可能性を感じているようです。しかし、男性の精子も老化があり、高齢パパの中には不妊治療をしたり、体外受精で子供を授かっている人が多いのも事実。“妻が若ければ簡単に子供ができる”と安易に思っている人もいるようですが、『妊活』で高額でベンツ1台分かかったなんて話も珍しくはありません。田中さんが不妊治療をしていたという話は聞いたことはありませんが、いずれにせよ、田中さんは稼いでいるし、資産もあるから、年下女性に選ばれたと思いますし、妻も安心して子供が産めたのだと思います」（結婚相談所アドバイザー）

実はその辺りを理解していない“夢見がちなオジサン”が多いのだという。

「女性からしたら、その辺にいる普通のサラリーマンで超年上の男性というだけでは将来が不安過ぎる。まず選びませんよね。相談所としては入会数が多いことはありがたいのですが、結局、こうした中高年男性は成婚に結びつかないんです」（前出のアドバイザー）

キモキャラでブレークしたアンガールズ田中は、実は、“選ばれし民”ということ。50代パパ芸人の見方が変わってきそうだ。

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新たにアンガールズ田中も参戦した“50代パパ芸人ブーム”。関連記事【もっと読む】有吉弘行にケンコバだけじゃない…芸能界50代パパ誕生ラッシュの背景と、業界注目ランキング上位の面々…では、ブームの勢いについて伝えている。