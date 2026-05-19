大王製紙から「エリエール i:na（イーナ）ティシュー トイ・ストーリー限定デザイン フィルムレス」が数量限定で登場！

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」などおなじみのキャラクターはもちろん、2026年7月3日より劇場公開の『トイ・ストーリー5』の新キャラクターもプリントされています☆

大王製紙「エリエール i:na（イーナ）ティシュー トイ・ストーリー限定デザイン フィルムレス」

価格：オープン価格

発売日：2026年6月1日（月）※数量限定

内容：1商品（150組5箱パック）

カートンサイズ（高さ×幅×奥行）： 45×229×110mm

販売エリア：全国 ※北海道を除く

「エリエール」を展開する大王製紙から、フィルムをなくした独自の取り出し口形状の「エリエール i:na（イーナ）ティシュー トイ・ストーリー限定デザイン フィルムレス」が数量限定で登場！

「i:na（イーナ）ティシュー」は、毎日のくらしを明るく楽しく「すこしイイ感じ」に過ごしていただきたいという想いから、これまで幅広い世代に人気のディズニーキャラクターデザインを展開しています。

中でも、2022年に数量限定販売した『トイ・ストーリー』デザインは、「デザインが可愛くてテンションが上がる」と好評を博しました。

そこで2026年も、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』の公開に合わせて、4年振りに『トイ・ストーリー』のデザインを採用した「エリエール i:na（イーナ）ティシュー トイ・ストーリー限定デザイン フィルムレス」が登場します。

おなじみの「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」に加え、最新作の新キャラクター「リリーパッド」たちも登場する賑やかなデザイン。

お部屋を彩るカラフルな5色（ブルー、ベージュ、オレンジ、ネイビー、イエロー）展開で、生活空間を明るく演出してくれます☆

また、ティッシュー購入時に関心の高い「ごみ捨て時の手間」や「環境へ配慮した素材」に配慮した、フィルムレスのボックスを採用。

プラスチック使用量を削減するとともに、ゴミ捨て時の分別の手間が省けます。

さらに、置き場所を選ばず、さまざまな生活シーンにフィットするコンパクトサイズ。

普段使いに適したピュアパルプ100%のやわらかな肌触りで、毎日の生活に寄り添います。

「フィルムレスのボックス」について

分別の手間が省けて、より使いやすく環境にも配慮した、「フィルムレスのボックス」を採用。

取り出し口のフィルムをなくすことで、ゴミ捨て時の分別の手間を削減されます。

プラスチック使用量を26％削減し、環境に配慮したパッケージ仕様です。

また、ティシューが取り出しやすく、箱の中に落ち込みにくい独自の取り出し口形状を採用しています。

カラフルでお部屋を楽しく演出してくれる、「トイ・ストーリー」デザインのボックスティッシュ！

「エリエール i:na（イーナ）ティシュー トイ・ストーリー限定デザイン フィルムレス」は、2026年6月1日（月）より数量限定で登場します。

©Disney/Pixar

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