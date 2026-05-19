阪急うめだ本店にて、100年にわたり世界中で愛され続けてきた「くまのプーさん」の原点と進化を体感できる「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」を開催。

期間中『くまのプーさん』の世界観あふれる展示が楽しめるほか、阪急うめだ本店より販売される展覧会限定・展覧会限定グッズの販売などが実施されます☆

阪急うめだ本店「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」

開催期間：2026年5月27日（水）〜6月8日（月）

会場：阪急うめだ本店 9階 催場 ＜入場有料 全日日時指定制＞

開場時間：午前10時〜午後8時（最終日は午後5時閉場）※最終1時間前までに入場ください

主催： 阪急うめだ本店

企画：原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展実行委員会

特別協力：ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

協賛： ディズニー★JCBカード

1926年に誕生し、100年にわたり世界中で愛され続けてきた『くまのプーさん』

イギリスの作家A.A.ミルン氏が1926年に息子クリストファー・ロビン氏とその大切なぬいぐるみたちをモデルに生み出した物語です。

舞台となるのは、ゆったりと時間が流れる「100エーカーの森」

はちみつが大好きな「くまのプーさん」をはじめ「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」「ラビット」など、個性あふれる仲間たちが織り成す小さな出来事は、どれもユーモアと優しさに満ちています。

この物語を視覚的に魅力づけたのが、挿絵画家 E.H.シェパード氏です。

繊細なペン画で描かれたシェパードのクラシックな世界観は、読者の想像を豊かにし、ミルン氏の文章とともに「くまのプーさん」の普遍的な魅力を確立しました。

その線描からは、森の静けさやキャラクターたちの温度までも感じ取ることができ、今日に至るまで多くのファンに愛され続けています。

1950年代以降、ディズニーがアニメーションとして新たな命を吹き込んだことで、くまのプーさんは世界中に広がり、多くの世代に受け継がれる大切な友だちとなりました。

ミルン氏とシェパード氏が創り上げた原作の温かさと、ディズニーが紡ぐ豊かな物語の世界。

その両方が響き合うことで、『くまのプーさん』は時代を超えて愛される作品となっています。

※画像は東京会場のイメージです

阪急うめだ本店にて実施される「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」では、物語が生まれた当時の雰囲気の中で原作挿画を観覧し、その後は物語の広がりを感じられるディズニー・アニメーションの展示へと続きます。

原画や背景画、立体作品など多彩な資料とともに、100エーカーの森での「くまのプーさん」と仲間たちの世界が体感できるイベントです。

阪急うめだ本店から販売開始の展覧会限定グッズや展覧会限定グッズも登場

大阪会場である阪急うめだ本店から先行販売される展覧会限定グッズをはじめ、そのほか展覧会限定グッズも登場。

タータンチェックを取り入れたポーチやミニトート、「クラシック プー」デザインを使用したぬいぐるみやマグなどが販売されます。

【展覧会限定】阪急うめだ本店から販売開始：ラウンドポーチ タータンチェック プーさん

価格：2,640円(税込)

タータンチェック柄を取り入れた、普段使いしやすいラウンドポーチ。

「くまのプーさん」のお顔をアップでレイアウトした、存在感あるデイリー雑貨です。

【展覧会限定】阪急うめだ本店から販売開始：ミニトート タータンチェック プーさん

価格：3,520円(税込)

優しい笑みを浮かべる「くまのプーさん」のお顔を並べたミニトート。

ランチタイムや外出先でのお供にもぴったりなサイズです。

【展覧会限定】阪急うめだ本店から販売開始：アクリルキーホルダー タータンチェック プーさん

価格：1,210円(税込)

ハニーポットに手を入れた「くまのプーさん」デザインのアクリルキーホルダー。

『くまのプーさん』のロゴがデザインされたチャームとセットになっています。

【展覧会限定】阪急うめだ本店から販売開始：スクエアトートバッグ ピクチャーブック プーさん

価格：4,400円(税込)

本のようなアートが施された、スクエアトートバッグも展覧会限定グッズとしてラインナップ。

繊細なタッチで描かれた「くまのプーさん」のアートが表紙や背表紙を飾ります。

【展覧会限定】＜100エーカーの森シリーズ＞トートバッグ 風船 プーさん

価格：4,400円(税込)

100エーカーの森の風景を落とし込んだトートバッグ。

風船につかまり空を飛ぶ「くまのプーさん」のチャーム付きです。

【展覧会限定】＜ヴィンテージアートシリーズ＞丸型プレート 穴プーさん

価格：2,640円(税込)

往年の『くまのプーさん』ファン必見の、ヴィンテージ感あるアートを使用した丸型プレート。

テーブルウェアとしてはもちろん、お部屋のディスプレイとしても映える一枚です。

【展覧会限定】＜クラシック プーシリーズ＞情景ぬいぐるみ チョウ

価格：3,300円(税込)

「クラシック プー」シリーズから登場する、情景ぬいぐるみ。

蝶を片手にのせながら首をかしげる「クラシック プー」がデザインされています。

【展覧会限定】＜クラシック プーシリーズ＞マグ ストライプ プーさん

価格：1,980円(税込)

ハニーポットをじっと見つめ「クラシック プー」デザインのマグ。

クラシカルなアートを使用した、世代を問わず愛用できるドリンクウェアです。

チケット情報

前売券発売日（イープラスのみ）：2026年4月29日（水・祝）午前10時〜5月26日（火）午後11時59分

来場には、事前に入場チケット（イープラス）またはグッズ付き入場チケット（ローソンチケット）の購入が必要です。

入場チケットを購入の上、展示会場、公式ショップに入場ください。

公式ショップのみの利用はできません。

公式ショップは会場の最後にあるため、先に公式ショップを利用することもできません。

また、公式ショップから展示会場には戻れません。

※未就学児無料（入場チケットをお持ちの18歳以上の保護者1名につき2名まで）

※阪急阪神各種カードや障がい者手帳、特定疾患医療受給者証を呈示されての優待はありません。また、株主優待券も利用できません

※障がい者手帳をお持ちの方も、前売券1,700円、当日券1,800円となります（介助人1名は無料）

※当日券の販売状況は、イープラスHPにて空き状況を確認ください。残数がある場合にのみイープラスHPと会場にて販売されます

※イープラスの販売は入場時間の1時間前までとなります

＜グッズ付き入場チケット＞ウッド スマホ＆ウォッチ スタンド

価格：一律3,900円(税込)※入場チケット料金込みの販売価格

サイズ：幅70×奥行80×高さ110mm（組立時）

ウッド スマホ＆ウォッチ スタンドが付いた入場チケットを販売。

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『くまのプーさん』誕生100周年を記念した、特別なアートが使用されています。

※木目などには個体差があります

※写真はイメージのため実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります

※数量限定のため、所定の数量に達し次第、販売終了

※阪急阪神各種カードや障がい者手帳、特定疾患医療受給者証を呈示されての優待はありません。また、株主優待券も利用できません

※障がい者手帳をお持ちの方は呈示で、介助人1名は入場無料

※グッズ付き入場券の販売状況は、ローソンチケットHPにて空き状況を確認ください。残数がある場合にのみローソンチケットHPにて販売されます

※グッズは会期中、購入された入場チケットの枚数分を会場にて引き換えされます

※グッズの引き換えは、会期中、展覧会場のみとなります。引換前に入場チケットをもぎってしまうと無効となり、グッズと引き換えができませんので注意ください

※グッズは本チケット限定の特典です。公式ショップでの販売はありません

※会期中に来場されない場合、郵送でのお届けは実施されません。また、会期終了後に阪急うめだ本店での受け取りには対応しておりません

100年にわたり世界中で愛され続けてきた「くまのプーさん」の原点と進化を体感できる企画展。

阪急うめだ本店にて2026年5月27日より開催される「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」の紹介でした☆

© Disney Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

※展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、詳細、注意事項が会場ごとに異なるため、阪急うめだ本店HPにて必ず確認ください

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