日本人インスト担当、韓国5年超人気OSTに参加！ Gen BLAST「Caution：警戒心」

記事ポイント 日本人エレクトロニックアーティストGen BLASTが、韓国恋愛リアリティ番組『나는 SOLO(ナヌンソロ)』5周年記念OSTに参加EXOのSUHOらと同シリーズに名を連ね、インストゥルメンタル楽曲「Caution：警戒心」を制作韓国大手音楽プラットフォームGenie Musicの公式マガジンにも掲載 日本人エレクトロニックアーティストGen BLASTが、韓国恋愛リアリティ番組『나는 SOLO(ナヌンソロ)』5周年記念OSTに参加EXOのSUHOらと同シリーズに名を連ね、インストゥルメンタル楽曲「Caution：警戒心」を制作韓国大手音楽プラットフォームGenie Musicの公式マガジンにも掲載

韓国で5年以上にわたり支持を集める恋愛リアリティ番組『나는 SOLO(ナヌンソロ)』が5周年を迎え、その記念として制作されたオリジナルサウンドトラックプロジェクトに日本人アーティストが参加します。

東京を拠点とするエレクトロニックアーティストGen BLASTが、EXOのSUHOらと同シリーズでインストゥルメンタル楽曲の制作を担っています。

Gen BLAST「Caution：警戒心」





アーティスト：Gen BLAST楽曲タイトル：Caution：警戒心収録パート：『I AM SOLO OST』Part5（2026年3月5日リリース）フルアルバムリリース日：2026年4月2日制作：チリミュージックコリア配給：Genie Music

Gen BLASTは、『나는 SOLO(ナヌンソロ)』5周年を記念して制作されたオリジナルサウンドトラックプロジェクトに参加した日本人エレクトロニックアーティストです。

EXOのSUHOらも名を連ねるシリーズの中で、Gen BLASTはインストゥルメンタル楽曲「Caution：警戒心」を手がけています。

同OSTは2026年1月29日よりPart1〜Part6として順次リリースされ、同年4月2日にフルアルバム『I AM SOLO OST』としてまとめられました。

番組内の感情や物語展開に応じて楽曲が配置され、ボーカル曲とインストゥルメンタル曲が交差する構成となっています。

番組『나는 SOLO(ナヌンソロ)』と5周年OSTプロジェクト





『나는 SOLO(ナヌンソロ)』は、ナム・ギュホンPD率いる韓国制作陣によって制作され、SBS PlusとENAの2局で同時放送される恋愛リアリティ番組です。

2021年の放送開始以来、結婚を前提とした一般男女が4泊5日の共同生活を送りながらパートナーを探すという形式で、韓国で長年にわたり広く支持を集めてきています。





5周年を迎えるにあたって制作された今回のOSTプロジェクトは、作品世界の記念と音楽的拡張・グレードアップを目的として企画されます。

制作はOST制作会社チリミュージックコリアが担当し、配給はGenie Musicが手がけています。

また同番組は、リアルイベント「ナヌンSOLO RUN」において約9,000人規模の参加者を集めるなど、コンテンツの枠を超えた展開も見せています。

Gen BLASTが担当したPart5と「Caution：警戒心」





Gen BLASTの参加はPart5（2026年3月5日リリース）からで、シリーズの中でも「Instrumental Special」に位置付けられるパートを担当しています。

手がけた楽曲「Caution：警戒心」は、”緊張と気づき”を軸に構築されたエレクトロニック・インストゥルメンタル作品で、場面ごとの空気感を静かに引き締めるサウンドとして機能しています。





日本人アーティストによる韓国OSTへの参加はボーカル楽曲が中心となる事例が多く、制作側としてインストゥルメンタルを担当するケースは現時点では数少ない事例です。

Gen BLASTが参加した今回のシリーズにはEXOのSUHOをはじめ多様なジャンルのアーティストが名を連ねており、既に成功を収めている番組IPに対して国外アーティストが楽曲制作として関わるケースとして注目されています。

Genie Music公式マガジンへの掲載





韓国の大手音楽プラットフォームGenie Musicの公式マガジンでは、本OSTシリーズの特集が組まれ、収録曲ごとに紹介記事が掲載されています。

その中でGen BLASTの楽曲「Caution：警戒心」も取り上げられています。





Genie Musicは韓国国内で広く利用される音楽配信プラットフォームで、同マガジンへの掲載は楽曲と制作者の双方が韓国音楽シーンで紹介される機会となっています。

アーティスト Gen BLASTのプロフィール





Gen BLASTは東京を拠点に活動するエレクトロニックアーティストで、音楽ユニット「BLAST」および「MAD AIR」のメンバーとしても活動しています。

今回の『나는 SOLO(ナヌンソロ)』OST参加はソロプロジェクトとしての取り組みです。





ジャンルを横断するサウンドデザインを特徴とし、映像やストーリーにおける緊張と心理の揺らぎを音楽として構築するスタイルを持ちます。

フルアルバム『I AM SOLO OST』はApple MusicおよびSpotifyにて配信されており、「Caution：警戒心」はPart5の先行配信版としても聴くことができます。

日本人インストゥルメンタルアーティストが韓国の人気番組OSTの制作サイドとして参加したGen BLASTの「Caution：警戒心」は、2021年放送開始から5年を経た番組の音楽的拡張を担う1曲として、2026年4月2日リリースのフルアルバムに収録されています。

Gen BLAST「Caution：警戒心」の紹介でした。

よくある質問

Q. Gen BLASTはどのような音楽ユニットに所属していますか？

A. Gen BLASTは音楽ユニット「BLAST」および「MAD AIR」のメンバーで、レーベルはMAD AIR RECORDSです。

今回の『나는 SOLO(ナヌンソロ)』OST参加はソロプロジェクトとしての活動となっています。

Q. 『나는 SOLO(ナヌンSOLO)』OSTシリーズは全部で何パートあり、どの期間にリリースされましたか？

A. OSTシリーズはPart1〜Part6の全6パートで構成され、2026年1月29日より順次リリースされました。

その後、2026年4月2日にフルアルバム『I AM SOLO OST』としてまとめてリリースされています。

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