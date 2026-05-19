◆米大リーグ パドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースの山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に先発し、初回にアンドゥハーに先制４号ソロを被弾し、１失点で立ち上がった。

１番タティスに対してはカウント２−２からのスライダーで遊直。２番アンドゥハーを迎え、カウント２−２からスプリットを左越えにソロ弾を打たれた。３番シーツにはファウルで粘られたが９球目のカットボールで空振り三振。マチャドにはストレートの四球を与えたが、ボガーツを右飛に打ち取り、１失点で初回を終えた。

山本は前回１２日（同１３日）の本拠地・ジャイアンツ戦に先発したが、自己ワーストの１試合３被弾など７回途中で６安打を浴び、５失点も今季ワーストで３敗目（３勝）を喫した。今季最多タイの８三振を奪ったが、防御率は３・６０となった。

今季は試合前時点で８試合に登板し、３勝３敗、防御率３・６０をマーク。この日の試合前にはロバーツ監督が「（前回は）確かに完璧ではなかった。前回は８、９番打者にやられた部分もあった。とにかく準備はできているし、自分の投球をするだけ」と期待を込めた。