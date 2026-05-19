桂林市・花坪国家級自然保護区で発見された「広西両頭蛇」。（桂林＝新華社配信／莫運明）

【新華社南寧5月19日】中国広西チワン族自治区桂林市の花坪国家級自然保護区管理処は、保護区内でヒメヘビ属の新種「広西両頭蛇」を発見したと発表した。研究成果は国際学術誌「Zoosystematics and Evolution」に掲載された。

保護区総合科学調査の両生類・爬虫（はちゅう）類資源野外調査で見つかった。広西自然博物館の調査チームが保護区銀杉管理所エリアの標高約760メートルの広葉樹林帯で実施した野外調査で穴居性の無毒の小型ヘビを偶然捕獲。形態学的観察や分子生物学的分析などを経て新種であることを確認し「広西両頭蛇」と命名した。

桂林市・花坪国家級自然保護区で発見された「広西両頭蛇」の標本写真。（桂林＝新華社配信／莫運明）

調査チームによると、広西両頭蛇は体が細く、成体の体長はわずか22センチほど。典型的な半穴居性ヘビで、動きは鈍く、性質はおとなしく、攻撃性もない。昼間は隠れ、夜に活動することを好む。最も特徴的な習性は、驚いた時に体を「8」の字形に丸めたり、丸みを帯びた尾の先端を立てて頭部に偽装することで「両頭蛇」の名もこの行動に由来する。

今回の発見は、中国の両生類・爬虫類の種リストを充実させ、ヒメヘビ属の系統進化の研究に重要な資料を提供しただけでなく、生物多様性保全で花坪保護区が担う重要な役割を裏付け、広西チワン族自治区北部の原生林が持つ「種の遺伝子バンク」としての独自の魅力を示した。（記者/陳露縁）