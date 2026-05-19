中沢元紀、鮨握りの腕前に講師も驚き 『時すでにおスシ!?』体験授業に杏花＆平井まさあきと参加
TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の特別企画イベント「鮨アカデミーに体験入学！はじめての握りに挑戦！」が、東京・二子玉川の「GINZA ONODERA 鮨アカデミー」で行われた。中沢元紀、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）がサプライズ登場し、一般参加者とともに鮨作りに挑戦した。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
本作は、永作博美演じる待山みなとが、子育てを終えた50歳で“鮨アカデミー”に通い始め、第二の人生に踏み出す姿を描くオリジナルドラマ。松山ケンイチが堅物講師・大江戸海弥を演じるほか、ファーストサマーウイカ、中沢、山時聡真、杏花、平井、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎らが出演している。
イベントでは、劇中でも登場した鮨を握る基本動作「七手」に挑戦。ラップで紙を包んだ練習玉を使い、参加者たちは真剣な表情で動作を確認した。続くシャリ玉作りでは、ドラマ撮影でも経験済みの中沢が、適量となる12gの酢飯を一発で手に取り、講師陣を驚かせた。杏花と平井からも「きれい！」と声が上がり、川澄健先生も「手つきがいいですね」と絶賛した。
一方、平井は酢飯が手についてしまい苦戦。「足を引っ張る生徒になってる…！」と焦りながらも、丁寧にシャリ玉を完成させた。杏花も鉄火巻き作りで奮闘し、「いい感じ！」と笑顔を見せる場面も。だが、裏返した瞬間にマグロが飛び出し、平井が「出てる！」と即座にツッコミを入れるなど、劇中さながらの掛け合いで会場を沸かせた。
この日のネタには、第1話に登場したコハダや第2話のアジ、第5話の鉄火巻きなど、ドラマにちなんだ“オリジナル10貫と鉄火巻き”を用意。中沢は「コハダの握りはインパクトがありましたよね」と振り返り、平井は「ホタテ」が印象的だったとコメント。杏花は「私はブリが気になっています！」と、今後の放送内容にも触れた。
完成した鮨を実食する場面では、3人とも「おいしい！」を連発。特に平井は、自分で握った鮨を見つめながら「かわいく見えるな」と愛着をのぞかせた。
イベント後、中沢は「鮨アカデミーに通いたい気持ちも芽生えました。いろいろな世代の方に刺さる部分があると思うので、ぜひドラマを見て幸せな気持ちになっていただけたら」とコメント。杏花は「改めて職人さんが作ったお鮨はすごいなと思いました」と振り返り、平井も「ここからどんどん展開していくドラマを楽しみにしてほしい」と呼びかけた。イベントの模様は、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」で配信中。
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本作は、永作博美演じる待山みなとが、子育てを終えた50歳で“鮨アカデミー”に通い始め、第二の人生に踏み出す姿を描くオリジナルドラマ。松山ケンイチが堅物講師・大江戸海弥を演じるほか、ファーストサマーウイカ、中沢、山時聡真、杏花、平井、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎らが出演している。
一方、平井は酢飯が手についてしまい苦戦。「足を引っ張る生徒になってる…！」と焦りながらも、丁寧にシャリ玉を完成させた。杏花も鉄火巻き作りで奮闘し、「いい感じ！」と笑顔を見せる場面も。だが、裏返した瞬間にマグロが飛び出し、平井が「出てる！」と即座にツッコミを入れるなど、劇中さながらの掛け合いで会場を沸かせた。
この日のネタには、第1話に登場したコハダや第2話のアジ、第5話の鉄火巻きなど、ドラマにちなんだ“オリジナル10貫と鉄火巻き”を用意。中沢は「コハダの握りはインパクトがありましたよね」と振り返り、平井は「ホタテ」が印象的だったとコメント。杏花は「私はブリが気になっています！」と、今後の放送内容にも触れた。
完成した鮨を実食する場面では、3人とも「おいしい！」を連発。特に平井は、自分で握った鮨を見つめながら「かわいく見えるな」と愛着をのぞかせた。
イベント後、中沢は「鮨アカデミーに通いたい気持ちも芽生えました。いろいろな世代の方に刺さる部分があると思うので、ぜひドラマを見て幸せな気持ちになっていただけたら」とコメント。杏花は「改めて職人さんが作ったお鮨はすごいなと思いました」と振り返り、平井も「ここからどんどん展開していくドラマを楽しみにしてほしい」と呼びかけた。イベントの模様は、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」で配信中。