婚活中・ABEMA西澤由夏アナ、“友人代表”レインボー池田が“婚約相手”の本音を追及
婚活ビギナー3人が、30日間で結婚相手を見つけなければならない「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』（毎週火曜 後10：00）の第4話が、きょう19日に放送される。
【番組カット】かわいい笑顔！デート中のABEMA・西澤由夏アナウンサー
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
第4話では、西澤アナが、3歳下のハイスペイケメン会社員兼モデルのS・リョウと「苦渋の決断」を迫られる展開に。これまでの共同生活で優しく尽くしてくれるリョウに対し、西澤アナは好感を抱きながらも、自身が思い描く現実的な結婚生活との間に見え隠れする違和感に向き合うことになる。“決断の時間”を前に、西澤アナは自身の幸せのためにどのような未来を選ぶのか。
番組内では、女性陣の友人を招いてホームパーティーを開催。34歳美人経営者・あやかの友人でありクリエイターとして活躍するえみ姉、27歳人気モデル・なつえの友人としてモデルのNana Tokuse、西澤アナの友人代表としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が登場する。長年の付き合いである親友たちの登場に女性陣も安堵の表情を見せるが、彼女たちの素を知る親友たちの鋭い観察眼と愛のある厳しい目線が、それぞれのカップルの関係性に鋭くメスを入れていく。
ホームパーティーの最中、親友たちによる“婚約相手”への忖度なしの追及が始まる。えみ姉が年収3000万円の高卒経営者・ショウゴの描く“未来図”と、あやかの違和感を浮き彫りにしていく一方、なつえの友人Nanaは「スキンシップは？」と恋の進展状況を確認する。
そんな中、池田はリョウに対し「あと20日で結婚するっていうのを、本当にリアルに考えてほしい」と結婚への覚悟を真正面から追及。核心を突く質問にリョウはなんと答えるのか。友人たちの介入により相手の本音や自身の違和感に向き合うことになった女性たちは、果たしてどのような決断を下すのか。
【番組カット】かわいい笑顔！デート中のABEMA・西澤由夏アナウンサー
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。
番組内では、女性陣の友人を招いてホームパーティーを開催。34歳美人経営者・あやかの友人でありクリエイターとして活躍するえみ姉、27歳人気モデル・なつえの友人としてモデルのNana Tokuse、西澤アナの友人代表としてお笑いコンビ・レインボーの池田直人が登場する。長年の付き合いである親友たちの登場に女性陣も安堵の表情を見せるが、彼女たちの素を知る親友たちの鋭い観察眼と愛のある厳しい目線が、それぞれのカップルの関係性に鋭くメスを入れていく。
ホームパーティーの最中、親友たちによる“婚約相手”への忖度なしの追及が始まる。えみ姉が年収3000万円の高卒経営者・ショウゴの描く“未来図”と、あやかの違和感を浮き彫りにしていく一方、なつえの友人Nanaは「スキンシップは？」と恋の進展状況を確認する。
そんな中、池田はリョウに対し「あと20日で結婚するっていうのを、本当にリアルに考えてほしい」と結婚への覚悟を真正面から追及。核心を突く質問にリョウはなんと答えるのか。友人たちの介入により相手の本音や自身の違和感に向き合うことになった女性たちは、果たしてどのような決断を下すのか。