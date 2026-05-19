そのポロシャツ、なぜダサく見える？実は上級者向けの服だった…誰でもできるダサ見え回避の着こなし術

おしゃれを面倒くさがるパパと、少しでもおしゃれしてほしいママ…。



そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらいます。



今回のテーマは、おじさん感を軽減するポロシャツの着こなし方。

ポロシャツは上級者向き！？

ポロシャツはTシャツと並ぶ、暑い時期の定番トップスです。週末になるとポロシャツ姿のパパさんもたくさん見かけます。

しかし、スタイリストとして常々思っているのは、ポロシャツは着こなすのが難しいアイテムだということ。あまりにポピュラーなので、おしゃれに興味がないパパも手を伸ばしがちだと思いますが、実は何も考えずに着るとダサく見えてしまう、上級者向けの服なのです。

理由は、生地と形のアンバランス感にあると分析しています。

まず、お手頃価格のお店から有名ブランドまで、ほとんどのポロシャツには「鹿の子（かのこ）」という特殊な編み生地が使われています。

鹿の子生地は、表面に細かな凹凸があって通気性や吸水性に優れるため、古くからスポーツウェアにも使われてきた、カジュアルな印象の生地です。

一方、形はというと、ご存じの通り襟付きで上品なイメージに作られています。

つまり、ポロシャツは襟がついている分、形的にはTシャツよりも品よく見せられるはずなのに、生地はスポーティでカジュアルな印象を与えるというアンバランスなアイテムなのです。

テニスやゴルフといった、品の良さと機能性の両方が必要なスポーツで好まれるのは、こうした理由もあると思います。

ただ、普段のおしゃれとして着る際は、工夫しないと「なんか変…」と微妙な雰囲気にまとまってしまう心配もありますし、おじさんぽく見えたりする可能性も。私の場合、記憶のなかのイケてなかった学校の先生はポロシャツ姿だったりします（苦笑）。

おしゃれな人は色や小物使い、全体のシルエットなどを工夫して、このアンバランス感を軽減し、上手に着こなしています。私も、雑誌や広告などでモデルさんにポロシャツを着てもらう際は、ダサく見えないように細心の注意を払っています。

1〜2サイズ大きめを選ぶ

しかし、おしゃれにそれほど興味がないパパの場合、あれもこれも工夫するのは面倒ですよね。

そこで、誰でも手軽に実践できるポロシャツの攻略法としてお勧めしたいのが、あえて「不真面目に着る」という手法。襟付きのポロシャツならではの真面目な雰囲気を少しだけ崩して、鹿の子生地のカジュアル感に寄せるという作戦です。

そのうえで、まず重要になるのが「1〜2サイズ大きいポロシャツを選ぶ」こと。

理由はシンプルで、ゆとりがある方がカジュアルな雰囲気を演出できるからです。目安は、中に1枚インナーを着てもゆったりしているくらいのサイズ感。

ただし、ポロシャツはTシャツに比べて着丈が長めに作られている製品が多いです。大きすぎるサイズを選んでしまうと着丈が長くなり、パンツの股上がすべてポロシャツの裾に隠れてバランスが悪く見えてしまうので、注意しなければなりません。

パンツの股上は3分の1程度見えればOK。股上がすべて隠れない程度の、一番大きいサイズのポロシャツを選ぶといいでしょう。おそらくだいたいの人は普段より1〜2サイズ大きい製品がちょうどよくなるはずです。

第一ボタンだけ開ける

次に注目してほしいのがボタン。

何げないポイントに思えますが、おしゃれな人の間では一番上まで留める派や、第一ボタンだけ開ける派、全部開ける派とさまざまな派閥があります。

微差に思えますが、留め方次第で雰囲気は意外と変わるもの。一番上まで留めると少し堅く感じますし、全部開けるとラフな印象になるので、個人的には第一ボタンだけ開けるのがお勧めです。

胸元が開きすぎないので、中に肌着を着た際もポロシャツとの色合わせを気にしなくてもよくなります。

スリムパンツはNG

最後にパンツは、スリムなシルエット以外のものを合わせましょう。大きめサイズのポロシャツにスリムパンツを組み合わせると、全体がマッチ棒のようなシルエットになり、バランスが悪く見えてしまいます。

裏を返せば、スリムなものでなければ、ジーンズやチノパンなどどんなパンツにもマッチしてくれるはずです。

個人的にはワイドパンツを合わせるのがお勧め。上下ともにゆとりあるシルエットに統一するとバランスよく見せられます。

ちなみに、意外かもしれませんがポロシャツの色は白以外が無難。もちろん、白も涼しげだし清潔感があって夏にはピッタリなのですが、カジュアルに着崩そうとしても堅さが残りがちです。

透けにくさも考慮して、紺や黒などの濃い色を選ぶのがお勧めです。

本格的な夏の到来に向けてポロシャツを新調しようと思っている方はぜひ参考にしてみてください。

吉村祥吾（よしむら・しょうご）

2015年から雑誌、広告、カタログ、タレントのスタイリングと幅広く活躍する人気スタイリスト。とくにメンズファッションに精通し、トレンドに流されず長い期間使える服選びや、誰でもまねしやすい着こなし方を提案している。