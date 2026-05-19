“虎党”山本彩、ABCテレビ「プロ野球中継」阪神戦にSPゲスト出演「“とらほー”しましょう！」 糸井嘉男が解説＆北條瑛祐アナが実況【コメント】
元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩が27日午後6時16分からABCテレビで生中継する『阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズ』にスペシャルゲストとして出演することが、きょう19日に発表された。
【写真】阪神タイガース2軍キャンプ地の具志川運動公園野球場を訪れた山本彩
“虎党”で知られる山本は2025年にABCテレビで放送した特番『虎バンSP！セ・リーグ優勝記念特番!!虎の道が導く栄光の御堂筋パレード!!!』で、糸井嘉男SA（Special Ambassador）、実況の北條瑛祐・ABCテレビアナウンサーとともに優勝パレードのバスに乗車し、選手たちの歓喜の表情や現場の熱気を臨場感たっぷりに伝えた。今回の中継も、その3人が高い熱量で試合を盛り上げる。
■山本彩コメント
今シーズン初の甲子園中継でしかも交流戦ということで、とてもワクワクしています！
毎年、リーグ戦とはまた違った難しさのある交流戦ですが、リーグ後半にいい流れを持って
いくためにも、精一杯応援して“とらほー”しましょう！
■放送概要
番組名：スーパーベースボール 阪神×日本ハム
放送日時：5月27日(水) 午後6時16分〜8時54分 生中継（関西ローカル）
出演：
＜ゲスト＞山本彩
＜解説＞糸井嘉男
＜実況＞北條瑛祐（ABC テレビアナウンサー）
＜リポーター＞福井治人（ABC テレビアナウンサー）
【写真】阪神タイガース2軍キャンプ地の具志川運動公園野球場を訪れた山本彩
“虎党”で知られる山本は2025年にABCテレビで放送した特番『虎バンSP！セ・リーグ優勝記念特番!!虎の道が導く栄光の御堂筋パレード!!!』で、糸井嘉男SA（Special Ambassador）、実況の北條瑛祐・ABCテレビアナウンサーとともに優勝パレードのバスに乗車し、選手たちの歓喜の表情や現場の熱気を臨場感たっぷりに伝えた。今回の中継も、その3人が高い熱量で試合を盛り上げる。
今シーズン初の甲子園中継でしかも交流戦ということで、とてもワクワクしています！
毎年、リーグ戦とはまた違った難しさのある交流戦ですが、リーグ後半にいい流れを持って
いくためにも、精一杯応援して“とらほー”しましょう！
■放送概要
番組名：スーパーベースボール 阪神×日本ハム
放送日時：5月27日(水) 午後6時16分〜8時54分 生中継（関西ローカル）
出演：
＜ゲスト＞山本彩
＜解説＞糸井嘉男
＜実況＞北條瑛祐（ABC テレビアナウンサー）
＜リポーター＞福井治人（ABC テレビアナウンサー）