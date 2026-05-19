Tシャツの季節に生じる「乳首透け」と「汗じみ」の二大問題は“ヘビーオンス×オーバーサイズ”で解決！白とグレーは上級者向き！？

おしゃれを面倒くさがるパパと、少しでもおしゃれしてほしいママ…。



そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらいます。



今回のテーマは、「乳首透け」と「汗じみ」問題を解決するTシャツの選び方。

「Tシャツ一枚だけ」に潜む落とし穴

最近の夏は本当に暑い！そして長い！一昔前は梅雨が明けてから夏に突入していくイメージでしたが、最近では梅雨前から30度近くになる日もあります。

しかも、9月いっぱいまで夏の気配が漂っていて、数カ月にわたって“トップスはTシャツ一枚だけ”という、いわゆる「Tイチコーデ」になりがちです。

ただ、裏を返せばおしゃれに興味がある人もない人もみんな同じような服装になるので、着こなし方だけでダサい印象を与えてしまう可能性は低くなります。

しかし、油断は大敵。Tイチコーデには大きな落とし穴があります。

それが「乳首透け」と「汗じみ」！これは多くのパパが悩む、いわばTイチコーデの二大問題ではないでしょうか。

当然ですが、乳首が透けて見えるとだらしない印象になったり、部屋着感が強くなってしまいます。

また、汗をかいて胸や脇の周りだけ色が濃くなって染みになると、不潔な印象を与えかねませんし、当の本人も周囲の視線が気になってしまうはず。僕自身も汗かきなので、不安に思う瞬間が多々あります。

ひと昔前なら、シャツを羽織ったりTシャツを重ね着したりして対策するパパも多かったと思いますが、酷暑続きの昨今、夏場はできるだけTイチで乗り切りたいはず。

白とグレーなどの中間色は避ける

だからこそ、暑い時期は一枚で着ても透けづらく、汗じみも目立ちにくいTシャツを選ぶことが重要になります。

まず、当然ですが色は紺や黒などの暗い色がお勧めです。

定番の白Tは透けやすいですし、グレーなどの、あまり色が濃くない中間色は汗じみが目立ってしまいます。

暗めや濃いめの色を選ぶだけで、ある程度透けにくく、汗じみも目立ちにくくなります。

「ヘビーオンス」生地に注目

ただ、色だけではまだ安心できません。最近の暑さを考えると大量に汗をかくことも多いはずです。

そこで、注目してほしいのが「ヘビーオンス」というキーワード。

「オンス」というのは、本来は重さを表す単位なのですが、Tシャツの場合は「生地の厚み」を意味する言葉としても使われています。

1オンスは約90cm四方を基準として約28.35g。数字が入ると少し難しく感じるかもしれませんが、単純に2オンス、３オンスと数が大きくなるほど生地が厚くなって、透けにくくなり、汗もしみにくくなると考えてもらって大丈夫です。

一般的なコットンTシャツの場合は5オンスが標準的で、6オンス以上をヘビーオンスとしているブランドが多いのですが、残念ながら相当のおしゃれさんでない限り見ただけでは違いはわかりません。

しかし、最近では製品名やHPなどに掲載されている紹介文に「ヘビーオンス」と記載しているブランドが多いので、おしゃれに興味がないパパでも簡単に見つけられるはずです。

ヘビーオンスのTシャツは生地に厚みがある分、存在感があってTイチコーデでも寂しい印象にならないというメリットもあるので、意識してみてください。

「オーバーサイズ」ならより安心

そして、もうひとつ注目してほしいのが「オーバーサイズ」です。

これは、ゆったりとしたシルエットに設計された製品の名前につけられていたり、紹介文などに記載されていることの多い用語。

「ビッグシルエット」という言葉を見聞きしたことがある方も多いと思いますが、ほぼ同じ意味と捉えてOKです。

どれだけヘビーオンスのTシャツでも、ジャストサイズや小さめサイズだと透けやすくなりますし、汗じみも目立ちやすくなります。また、身体に自信がないパパさんの場合は、ボディラインがくっきり見えてダサい印象を与えてしまう心配も。

その点、オーバーサイズのTシャツなら、適度なゆとりが生まれてボディラインを隠してくれるし、身体に密着しすぎないので透けにもしみにも強くなります。

ただし、注意点が一つ。オーバーサイズのTシャツを新調する際は、できるだけ試着してからにしてください。

ひと口にオーバーサイズといっても、ブランドによって大きさは異なります。

ダボダボすぎるとダサく見えてしまうので、中に一枚Tシャツを着ても窮屈に感じないくらいのサイズを目安に選んでください。

合わせるのはワイドパンツ

ちなみに、オーバーサイズのTシャツにスリムなパンツを合わせるのは避けてください。トップスにだけボリュームがあるとアンバランスに見えてしまいます。

個人的にはワイドパンツ一択。上下ともにゆったりしたシルエットで統一すると、シンプルなコーディネートでもバランスよく見せられます。

ショーツ（半ズボン）の場合も同じように、できるだけワイドシルエットのものを合わせてください。

Tイチコーデは、着こなしがシンプルな分、サイズ感が重要になってきます。

「暗めの色」、「ヘビーオンス」、「オーバーサイズ」。この3つを兼ね備えたTシャツであれば、酷暑でも透け乳首や汗じみにおびえずに外出できるはずです。

夏に備えてぜひ探してみてください。

吉村祥吾（よしむら・しょうご）

2015年から雑誌、広告、カタログ、タレントのスタイリングと幅広く活躍する人気スタイリスト。とくにメンズファッションに精通し、トレンドに流されず長い期間使える服選びや、誰でもまねしやすい着こなし方を提案している。

