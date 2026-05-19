ドリコムより刊行中の『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』（漫画：あおいれびん・原作：櫻井みこと・キャラクター原案：黒裄／DREコミックスF）のシリーズ累計発行部数が100万部を突破したことが発表された。

【画像】『婚かけ』が100万部突破

これを記念し、2026年5月18日よりJR池袋駅にて大型パノラマ広告の掲出が始まったほか、全国の応援書店でのフェア、電子ストアでの割引キャンペーンなどが展開される。最新第5巻は5月20日に発売。

JR池袋駅の改札外通路「オレンジロード」沿いに掲出される大型パノラマ広告では、主人公アメリアと王子サルジュが惹かれ合う「溺愛」シーンと、元婚約者による身勝手なセリフを対比させたデザインが展開される。掲出期間は5月24日まで。

全国の応援書店では「祝100万部！『婚かけ』溺愛感謝祭」を5月20日より開催。コミックス第1巻から第5巻を対象に、1冊購入につき特製しおり1枚がプレゼントされるほか、一部の書店では著者サイン色紙や複製原稿の展示も行われる。

あわせて、ドリコム公式WEBマンガサイト「ドリコミ＋」では5月18日から6月2日まで第1巻を無料公開。コミックシーモアでは5月20日から6月2日まで、第1巻無料、第2巻70％オフ、第3巻50％オフ、第4巻30％オフの割引フェアが実施される。

また、「ドリコミ＋編集部」公式Xアカウント（@DREcomics）では、あおいれびんの描き下ろしイラスト入りサイン色紙が抽選で3名に当たるプレゼントキャンペーンも開催予定。

5月20日発売の第5巻では、サルジュと晴れて婚約したアメリアが、第二王子エストの婚約者でありジャナキ王国の王女クロエを迎えに行く公務に挑む。描き下ろし特別短編が10ページ収録されるほか、描き下ろしB6サイズビジュアルボードなどの店舗購入特典も用意されている。

（文=リアルサウンド ブック編集部）