六本木“高級キャバクラ”人気キャストが競艶 「FLASH」グラビア特集に初登場
六本木の高級キャバクラ「アンジュール東京」の人気キャスト、かのん、藤咲ひなた、まきが、5月19日発売の「FLASH6月2日号」に登場する。グラビア特集「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」で初競演を果たし、きらびやかな夜の世界を彩る3人がランジェリー姿を披露する。
【写真】抜群のスタイル披露！「アンジュール東京」人気キャスト3人が登場
今回の特集では、六本木No.1キャバクラとして知られる「アンジュール東京」のトップキャスト3人が集結。「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」をテーマに、それぞれ異なる個性と存在感を放つ3人の魅力を1つのグラビアに凝縮した内容となっている。幻想的な世界観の中で繰り広げられる競艶が見どころだ。
2025年に大阪から六本木へ移籍したかのんは、抜群のスタイルと品のある佇まいで支持を集める存在。東京MX「ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」への出演など、メディアでも活動の場を広げている。洗練された雰囲気と存在感を武器に、六本木の夜の街で注目を集めるキャストの1人だ。
藤咲ひなたは、札幌コレクションや関西コレクションへの出演経験を持ち、SNS総フォロワー数は4万人超。圧倒的な美意識と前向きなキャラクターで、美と健康を体現する存在として人気を確立してきた。モデル経験で培った表現力も、今回のグラビアで発揮されている。
まきは、「パリ・コレクション2025」への出演や東京MX「ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」への出演など、多方面で活躍。洗練されたルックスに加え、親しみやすい人柄でも支持を広げている。華やかさと親近感を兼ね備えた魅力が、誌面でも存在感を放つ。
撮影当日の様子を収録したデジタル写真集「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」も発売予定。
【写真】抜群のスタイル披露！「アンジュール東京」人気キャスト3人が登場
今回の特集では、六本木No.1キャバクラとして知られる「アンジュール東京」のトップキャスト3人が集結。「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」をテーマに、それぞれ異なる個性と存在感を放つ3人の魅力を1つのグラビアに凝縮した内容となっている。幻想的な世界観の中で繰り広げられる競艶が見どころだ。
藤咲ひなたは、札幌コレクションや関西コレクションへの出演経験を持ち、SNS総フォロワー数は4万人超。圧倒的な美意識と前向きなキャラクターで、美と健康を体現する存在として人気を確立してきた。モデル経験で培った表現力も、今回のグラビアで発揮されている。
まきは、「パリ・コレクション2025」への出演や東京MX「ケンドーコバヤシのキャベリバ内閣」への出演など、多方面で活躍。洗練されたルックスに加え、親しみやすい人柄でも支持を広げている。華やかさと親近感を兼ね備えた魅力が、誌面でも存在感を放つ。
撮影当日の様子を収録したデジタル写真集「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」も発売予定。