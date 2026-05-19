◆米大リーグ ロイヤルズ１―３レッドソックス（１８日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のロイヤルズ戦に「５番・左翼」で２試合ぶりに先発出場し、３年ぶりの補殺＆三塁打をマークし勝利に貢献した。打率は２割５分９厘。

第１打席は中飛に終わったが４回、右腕ルーゴの外角シンカーをとらえた打球は左中間に伸びていった。中堅手がダイビングキャッチをこころみてさしだしたグラブをかすめてフェンスへ。吉田はちゅうちょすることなく二塁を蹴り三塁にスライディングしセーフ。２０２３年７月１６日カブス戦以来通算４本目の三塁打とした。

５月４日以来の左翼守備についたこの日は、５回１死二塁でイズベルの安打をつかむと本塁へワンバウンド送球で本塁を狙ったマッセーを刺し先取点を阻止した。吉田の補殺も２０２３年９月２６日レイズ戦以来３年ぶり６度目となった。

試合は７回に２点を先行したレッドソックスがそのまま逃げ切り。吉田のバックホームアウトが結果的に勝利に導いた感のある試合だった。