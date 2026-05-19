「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）

ドジャースのロバーツ監督が、大谷翔平投手が今季、ＭＶＰとサイ・ヤング賞をＷ受賞する可能性と問われ、「十分にチャンスはあると思う」と答えた。

３年ぶりに開幕から二刀流で出場している大谷はここまで投手として７登板、３勝２敗、防御率０・８２。開幕から全登板でクオリティスタート（６回以上、３自責点以下）を達成する安定感で、規定投球回数には到達していないが、メジャー全体１位に相当する防御率をマークしている。

打者としては４月中旬から今月上旬にスランプに陥り、打率・２５８、７本塁打、２４打点、６盗塁、ＯＰＳ・８３９と本来の力を出し切れていない。しかし、前カードの古巣エンゼルス３連戦では打率・４６２（１３打数６安打）、７打点、ＯＰＳ１・３３２を記録するなど、復調の気配を見せている。

過去５シーズンで４度のＭＶＰに輝いている大谷。試合前のベンチで行われたロバーツ監督の囲み取材では、気の早い米記者が「今年、ＭＶＰとサイ・ヤング賞を同時に受賞すると思いますか？」と質問。指揮官は「今のパフォーマンスを続けていけば、十分にチャンスはあると思う。彼は全力で投げられているし、これからさらに良くなっていくと思う。チャンスはある」と話した。