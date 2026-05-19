エビデンスに基づく観光地域経営の実践を支援。沖縄観光カルテにPDF出力とAI分析機能を実装
DATALEは、沖縄観光コンベンションビューローが提供する「おきなわ観光地域カルテ」に、PDFサマリー版の出力機能とAIによる分析自動化機能を開発・実装した。
PDF サマリー版(A3形式)のイメージ
同機能は、地域における観光データの共有・活用をさらに進め、エビデンスに基づく観光地域経営(EBPM)の実践を支援するもの。自治体や観光協会、地域DMOなどが、より直感的かつ実務的にデータを活用できる環境づくりを後押しする。
PDFサマリー版は、「おきなわ観光地域カルテ」の各種データを任意の地域や期間でA3形式で出力でき、印刷・メール添付・保存など利用シーンに応じた共有できる。関係者説明や会議、施策検討など、観光地域経営における議論と意思決定を支える資料として活用が可能。
PDFサマリー版の出力例(スポット間の行動分析)
一方、AI分析機能は、人流データやイベント・天候などの多角的情報を基に分析コメントやコラム原案を自動生成し、業務の効率化と高度化を支援する。
AIによる分析の自動化イメージ
同社では今回の開発を通じ、データを「見るもの」から「意思決定に活かすもの」へ進化させる取り組みを進めてきた。今後も、現場で使われるデータ活用基盤の高度化を通じ、社会課題解決に貢献していくという。
PDF サマリー版(A3形式)のイメージ
同機能は、地域における観光データの共有・活用をさらに進め、エビデンスに基づく観光地域経営(EBPM)の実践を支援するもの。自治体や観光協会、地域DMOなどが、より直感的かつ実務的にデータを活用できる環境づくりを後押しする。
PDFサマリー版の出力例(スポット間の行動分析)
一方、AI分析機能は、人流データやイベント・天候などの多角的情報を基に分析コメントやコラム原案を自動生成し、業務の効率化と高度化を支援する。
AIによる分析の自動化イメージ
同社では今回の開発を通じ、データを「見るもの」から「意思決定に活かすもの」へ進化させる取り組みを進めてきた。今後も、現場で使われるデータ活用基盤の高度化を通じ、社会課題解決に貢献していくという。